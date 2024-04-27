WSJ: Ο Πούτιν μάλλον δεν διέταξε τον φόνο του Ναβάλνι

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανόν να μη διέταξε τον φόνο του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο 47χρονος Ναβάλνι ήταν ο πιο σφοδρός επικριτής του Πούτιν. Οι συνεργάτες του έχουν κατηγορήσει τον Πούτιν ότι ζήτησε τη δολοφονία του και έχουν προσθέσει ότι θα παρουσιάσουν αποδείξεις για να στηρίξουν τον ισχυρισμό τους.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί ότι οι ρωσικές αρχές είχαν οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του αντιφρονούντα. Τον Μάρτιο ο Πούτιν χαρακτήρισε τον θάνατο του Ναβάλνι «λυπηρό» και επεσήμανε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να τον παραδώσει στη Δύση στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, με την προϋπόθεση ότι ο αντιφρονών δεν θα επέστρεφε στη Ρωσία.

Η Wall Street Journal στο άρθρο της, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, αναφέρει ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν μάλλον δεν διέταξε τον φόνο του Ναβάλνι.

Η εφημερίδα τονίζει ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει απαλλάξει τον Ρώσο πρόεδρο από κάθε ευθύνη για τον θάνατό του, καθώς ο αντιφρονών ήταν στόχος των ρωσικών αρχών επί χρόνια, είχε φυλακιστεί για αδικήματα τα οποία η Δύση έχει χαρακτηρίσει πολιτικά υποκινούμενα και είχε δηλητηριαστεί το 2020 με νευροπαραλυτικό παράγοντα.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στη δηλητηρίαση του Ναβάλνι το 2020.

Οι πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal δήλωσαν ότι το συμπέρασμα της μη εμπλοκής του Πούτιν στον θάνατο του Ναβάλνι «είναι ευρέως αποδεκτό από την κοινότητα των υπηρεσιών Πληροφοριών και έχει υιοθετηθεί από πολλές υπηρεσίες – ανάμεσά τους η CIA, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και η υπηρεσία Πληροφοριών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Η αμερικανική εκτίμηση βασίζεται σε διάφορες πληροφορίες, περιλαμβανομένων απόρρητων, και στην ανάλυση των γεγονότων, όπως για παράδειγμα η χρονική στιγμή του θανάτου του Ναβάλνι και πώς το γεγονός επισκίασε την επανεκλογή του Πούτιν στην προεδρία της Ρωσίας τον Μάρτιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Λεονίντ Βολκόφ, συνεργάτης του Ναβάλνι, χαρακτήρισε τα αμερικανικά ευρήματα αφελή και γελοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

