Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Οι προβλέψεις του γνωστού αστρολόγου, Κώστα Λεφάκη.

Κριός

Τα προβλήματα σας είναι περισσότερο προσωπικά και λιγότερο σημαντικά από ότι πιστεύετε. Λάθη και παρατυπίες είναι πιθανόν να δημιουργήσουν ανωμαλίες και σχόλια που θα έχουν αντίκτυπο στις επιδιώξεις σας. Ερωτικά θα περάσετε καλά αλλά δεν θα λείψουν μερικά δυσάρεστα επεισόδια τα οποία μπορεί να σας χαλάσουν πρόσκαιρα τη διάθεση. Ο Ερμής στο ζώδιό σας ενισχύει τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες, την πειθώ, αλλά και κάποιες οικογενειακές σχέσεις που σας πίεσαν τώρα τελευταία. Ο Άρης, επίσης στο ζώδιό σας μπορεί να φέρει ανάφλεξη σε ευαίσθητα ζητήματα ή να δημιουργήσει εντάσεις εκεί που δεν χρειάζονται.

Ταύρος

Αποφύγετε παρεξηγήσεις και συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί που ο χρόνος φαίνεται να σας πιέζει, δοκιμάστε να αναθέσετε μέρος των καθηκόντων σας σε κάποιους έμπιστους άλλους. Επίσης, φανείτε προνοητικοί στα επαγγελματικά, μην κάνετε έξοδα, ούτε ριψοκίνδυνες επενδύσεις και μην ποντάρετε στην τύχη. Αντίθετα ρίξτε το βάρος της δραστηριότητας σας σε προγραμματισμένη εργασία, η οποία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ενισχύει τη γοητεία, την οικονομική διαχείριση, όπως και κάποιες καλές κοινωνικές ή προσωπικές συναναστροφές.

Δίδυμοι

Πρέπει να προσέξετε να μην κάνετε λάθη τακτικής που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες περιπλοκές στο περιβάλλον της εργασίας σας. Οι Ερμής και Άρης στον Κριό σας κάνουν περισσότερο ευέξαπτους από άλλες φορές και κάποιοι, επιδιώκετε άμεσες λύσεις στα θέματά σας. Ό, τι και αν κάνετε φροντίστε να μη βλάψετε το συμφέρον σας ούτε στο ελάχιστο. Αρκετοί θα αναλάβετε καινούργιες ευθύνες με την προϋπόθεση μιας υλικής και ηθικής αναγνώρισης στο μέλλον. Μεταβατική χαρακτηρίζεται η περίοδος αυτή για τα αισθηματικά σας και οι περισσότεροι θα ρίξετε το βάρος της προσοχής σας στη βελτίωση της σχέσης με τον σύντροφό σας.

Καρκίνος

Θα πιεστείτε οικονομικά ενώ τα επαγγελματικά σας θα πραγματοποιηθούν αν έχετε υπομονή, επιμονή και δεν δημιουργηθούν αντιθέσεις με ανθρώπους στων οποίων τη βοήθεια υπολογίζετε .Γίνετε πιο διπλωμάτες και κρατήστε ισορροπίες όταν οι άλλοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις απόψεις και τη στάση σας σε σημαντικά ζητήματα. Βασικό είναι να κάνετε σιγά-σιγά μια εκκαθάριση στους συνεργάτες, χωρίς να δημιουργήσετε ανάγκες που δύσκολα θα καλυφθούν. Αισθηματικά μπορεί να μην έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε, μπορείτε όμως να το επιδιώξετε και να βρείτε τον πιο κατάλληλο τρόπο για να το καταφέρετε.

Λέων

Ο νέα περίοδος που αρχίζει θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε τους νέους στόχους σας και θα σας εξελίξει κοινωνικά. Οικονομικά θα χρειαστεί να είστε προνοητικοί και προσεκτικοί. Η παρουσία του Ερμή για λίγο ακόμα στον Κριό, ταυτόχρονα με τον Άρη, σας κάνει ανυπόμονους, εύθικτους και περισσότερο ανικανοποίητους. Όλα αυτά αλλάζουν σύντομα καθώς απρόοπτα και ευκαιρίες καταφέρνουν να σας φτιάξουν τη διάθεση, να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας αλλά και τις μεθόδους που ενεργείτε. Αισθηματικά μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις και εξετάστε καλύτερα το τι σας αρέσει και τι όχι!

Παρθένος

Η εβδομάδα μετά το Πάσχα θα σας βοηθήσει στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις. Η Αφροδίτη από τη θέση της στον Ταύρο παραμένει βασική σας σύμμαχος. Κάτ΄επέκταση μειώνονται δυσκολίες και αυξάνονται διευκολύνσεις τόσο στα αισθηματικά, όσο και στα οικονομικά σας. Ο Άρης από τη θέση του στον Κριό τονίζει το θάρρος σας, αλλά φέρνει στο προσκήνιο περιστατικά μάχης ή αγωνιστικότητας που κρίνονται αναπόφευκτα. Στο μεταξύ ο Ήλιος πλησιάζει Δία και Ουρανό στο ζωδιακό χώρο του Ταύρου που αυτό θα φέρει αναταράξεις κοινωνικής φύσεως, ειδήσεις που θα σας αιφνιδιάσουν, ή αναπάντεχη κρίση με γείτονες και συγγενείς.

Ζυγός

Τρέχετε να προλάβετε πολλά ταυτόχρονα και αυτό, από τη μια σας κουράζει, από την άλλη σας εμποδίζει να δείτε ξεκάθαρα την κατάσταση γύρω σας. Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας, μάθετε να κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας από δύσκολες περιστάσεις και μην ενδίδετε στις προσωπικές σας ανασφάλειες. Αποφύγετε έντονες συζητήσεις που θα ξεκαθαρίσουν καταστάσεις. Η ιδέα μιας αλλαγής σχεδίων και προτεραιοτήτων μπαίνει σε εφαρμογή. Αποφύγετε να θίξετε πράγματα που θα ενοχλήσουν τον ερωτικό σας σύντροφο. Δυσκολίες δεν θα λείψουν.

Σκορπιός

Ο Μάιος είναι ένας δύσκολος μήνας, είναι όμως και το σημείο μια εκκίνησης που πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Αποφύγετε ριψοκίνδυνες οικονομικές ενέργειες και μην εγκαταλείπετε κάτι σίγουρο για κάτι απλώς υποσχόμενο. Δεν είναι τώρα καιρός για άλματα αλλά για αναδιοργάνωση και κατοχύρωση δικαιωμάτων για να είστε εξασφαλισμένοι στις αλλαγές που έρχονται. Σύντομα θα αποκτήσετε άλλες προτεραιότητες και θα έχετε πολλές ευκαιρίες προβολής και επιτυχίας. Μέχρι τότε όμως καλύψτε τις αδυναμίες σας, προχωρήστε σε έξυπνους συμβιβασμούς και στρέψτε τη δημιουργικότητα και την ενέργειά σας σε πρωτοποριακούς τομείς.

Τοξότης

Ο Μάιος είναι ο μήνας της αύξησης παραγωγής των γνωριμιών και των μετακινήσεων. Συγκεντρωθείτε στα θέματα που σας αφορούν, αλλά οριοθετήστε τα περιθώρια που διαθέτετε. Πολλοί χρειάζεται να βελτιώσετε τις συνθήκες της καθημερινότητας, είτε αυτή βαραίνει στα επαγγελματικά, είτε στα προσωπικά. Οι πιο φιλόδοξοι θα έχετε σύντομα τις ευκαιρίες που χρειάζεστε για να αποδείξετε τις ικανότητές σας. Ερμής και Άρης σε καλή γωνία με τον Ήλιο σας δείχνουν βελτίωση της υγείας, ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής. Ανανεωθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε, αποφύγετε να σπαταλήσετε δυνάμεις και περιορίστε κάποια περιττά έξοδα.

Αιγόκερως

Εργασιακές συζητήσεις ή αντιθέσεις είναι σίγουρο ότι δεν θα οδηγήσουν σε επιθυμητές λύσεις. Παραμείνετε διπλωμάτες όπου μπορείτε, κρατήστε μυστικά τα σχέδιά σας και μην αναλώνεστε άσκοπα. Χαρίστε ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σας και προβάλετε τα ταλέντα σας. Οι μεγαλύτεροι συγγενείς μπορεί να χρειαστούν τη φροντίδα σας και αυτό μπορεί να αλλάξει για λίγο κάποιες προτεραιότητες, ή σχέδιά σας Αποφύγετε κινδύνους και παγίδες, επενδύστε στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής και σύντομα θα περάσετε σε ένα νέο κύκλο προσωπικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Υδροχόος

Πολλή κίνηση προβλέπεται τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά αλλά είναι αμφισβητούμενη η τελική χρησιμότητα της. Ένα δάνειο, μια επιχορήγηση ή μια συμφωνία θα σας δώσει ελπίδες αλλά θα οριστικοποιηθεί δύσκολα. Η ρήξη μιας εργασιακής σχέσης μπορεί να φαντάζει δύσκολη σαν επιλογή, στην πραγματικότητα όμως θα αποδειχτεί πολύ πιο απλή και ωφέλιμη. Αφήστε όμως τα πράγματα να εξελιχθούν φυσιολογικά. Αισθηματικά θα πρέπει να κινηθείτε πιο αποφασιστικά οι ελεύθεροι καθώς τα άτομα που συναντάτε χρειάζονται ξεκάθαρα δείγματα του ενδιαφέροντός σας, για να καλύψουν δικές τους, προσωπικές ανασφάλειες.

Ιχθείς

Είναι καιρός να αντιμετωπίσετε σοβαρά μερικά επαγγελματικά ζητήματα. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και κινηθείτε με αυτοπεποίθηση. Κάποιοι σκέφτεστε να εγκαταλείψετε τις προσπάθειες λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει, αλλά αυτό δεν θα σας ωφελήσει. Επωφεληθείτε από τις συνθήκες που διαμορφώνονται σταδιακά και διατηρήστε τα πλεονεκτήματά σας. Αισθηματικά δεν έχουν ωριμάσει ακόμα οι συνθήκες για το επόμενο βήμα γι αυτό και δεν χρειάζεται να είστε βιαστικοί. Οικονομικά, τα έξοδα συνεχίζονται αλλά με μικρότερη ένταση τώρα.

Πηγή: skai.gr

