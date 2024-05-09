Ο PEPPER 96.6 φέρνει στην Ελλάδα τους Bon Entendeur για ένα ανεπανάληπτο ανοιξιάτικο Pepper πάρτι, με ελεύθερη είσοδο.

Στο πλαίσιο του This is Athens- City Festival του Δήμου Αθηναίων, το πετυχημένο ντουέτο από τη Γαλλία με τις sold out συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, θα κάνει μία και μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Ελευθερίας.

Οι Bon Entendeur είναι ένα project που «γεννήθηκε» από τρεις φίλους, που τους συνδέουν το πάθος τους για τη μουσική, την αισθητική και η αγάπη τους για τη γαλλική κουλτούρα. Οι ευφάνταστες διασκευές τους, με σύγχρονο electro ήχο, σε παλιά ξεχασμένα διαμάντια των ‘60s και των ‘70s τους έχουν φέρει στο προσκήνιο της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Αυτή την περίοδο κυκλοφορούν το τρίτο album τους με τίτλο «Rivages» και μας ταξιδεύουν στις ακτές της Μεσογείου, συνδυάζοντας μαγικά το διάσημο electro άγγιγμά τους με τα καλοκαιρινά vibes της Dolce vita.

Δευτέρα 13 Μαΐου | 21.00

Πάρκο Ελευθερίας

(ΜΕΤΡΟ: Στάση Μέγαρο Μουσικής)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

Πηγή: skai.gr

