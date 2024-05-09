Οι «πράσινοι» έφεραν.. τούμπα τη βαθμολογία της Euroleague και στη συνέχεια πήραν μια σπουδαία πρόκριση στο Final Four. Ο Τζέριαν Γκραντ καθόλη τη διάρκεια της σεζόν είναι από τους πιο σπουδαίους παίκτες για τον Παναθηναϊκό μιας και έχει δώσει τρομερή ενέργεια στην άμυνα και μια σταθερότητα στην επίθεση.

