My Style Rocks: Ο σωστός συνδυασμός του animal print - Δείτε το τρέιλερ

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Με τον συνδυασμό ενός αγαπημένου print έχουν να ασχοληθούν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Το animal print θα πρέπει να κυριαρχεί στις εμφανίσεις τους και φυσικά το styling είναι αυτό που μετράει!

Οι χαμηλές βαθμολογίες του προηγούμενου επεισοδίου σίγουρα έχουν επηρεάσει ορισμένες διαγωνιζόμενες που η σκέψη τους βρίσκεται στα μαθηματικά…

Η αισθητή αλλαγή στο look της Νατάσας επιβραβεύεται από τις περισσότερες διαγωνιζόμενες και αποσπά υψηλή βαθμολογία από την κριτική επιτροπή γεννά όμως ορισμένες απορίες. Η συζήτηση φέρνει την Νατάσα σε θέση άμυνας…

Η Δήμητρα ετοιμάζεται για την παρουσίαση βιβλίου του Λάκη Γαβαλά στην Πάτρα, ο ίδιος όμως της λέει πως σε αυτή την παρουσίαση θα την έβλεπε τελευταία για να κάνει τις διορθώσεις του!

«Οριακά πυγολαμπίδα» χαρακτηρίζει η Ζέτα την Νικολίνα για τη σημερινή της εμφάνιση προκαλώντας την απορία της fashionista που περίμενε πως ειδικά σε εκείνη θα άρεσε το look της.

Η εμφάνιση της Ζέτας συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία από τρεις διαγωνιζόμενες και υψηλή από την κριτική επιτροπή με την συζήτηση για τις «παρέες» εντός του διαγωνισμού να ανοίγει ξανά…

Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.