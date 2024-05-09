Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι διακινδυνεύει μια παγκόσμια σύρραξη, ανανέωσε τις πυρηνικές προειδοποιήσεις, τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την απειλήσει.

Στην ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και απευθυνόμενος σε Ρώσους αξιωματικούς, ο Πούτιν είπε: «Η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Ο στρατός μας είναι πάντοτε σε ετοιμότητα».

Ο Πούτιν κατηγόρησε τις «αλαζονικές» δυτικές ελίτ ότι ξέχασαν τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξε η Σοβιετική Ένωση στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και ότι πυροδότησαν συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

«Γνωρίζουμε πού οδηγούν τέτοιες υπέρμετρες φιλοδοξίες. Η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση» είπε, αφού ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου επιθεώρησε τα στρατεύματα που παρατάχθηκαν μέσα σε μια σπάνια χιονοθύελλα τον Μάιο.

«Αλλά την ίδια στιγμή δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Οι στρατηγικές μας δυνάμεις βρίσκονται πάντα σε κατάσταση μάχης» είπε.

Ο Πούτιν, ο οποίος έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, θεωρεί τον πόλεμο ως μέρος ενός αγώνα με τη Δύση, η οποία, όπως λέει, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, καταπατώντας αυτό που θεωρεί σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Η Ουκρανία και η Δύση κατηγορούν τον Πούτιν για αρπαγή γης και έχουν ορκιστεί να νικήσουν τη Ρωσία, η οποία ελέγχει περίπου το 18% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και τμήματα τεσσάρων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

«Στη Δύση, θα ήθελαν να ξεχάσουν τα μαθήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» συνέχισε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία τίμησε όλους τους συμμάχους που συμμετείχαν στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας.

Η άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας τέθηκε σε ισχύ στις 11:01 μ.μ. στις 8 Μαΐου 1945, που ορίστηκε ως «Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη» από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Μόσχα ήταν ήδη 9 Μαΐου, που έγινε η «Ημέρα της Νίκης» της Σοβιετικής Ένωσης σε αυτό που οι Ρώσοι αποκαλούν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941-45.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε επίσης ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, ο οποίος σύμφωνα με τηλεοπτικό εκφωνητή έχει «εγγυημένη ικανότητα να χτυπήσει έναν στόχο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη».

Στην τελετή δεν υπήρχαν ηγέτες από τη Δύση. Παρόντες ήταν οι ηγέτες της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν, του Ουζμπεκιστάν, της Κούβας, του Λάος και της Γουινέας-Μπισάου.

Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποιούν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη μέχρι τώρα φάση του -ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο ενός πολύ ευρύτερου πολέμου που θα εμπλέκει τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Η κρίση έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες: ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε τη χορήγηση βοήθειας ύψους 61 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, η Βρετανία δήλωσε πως η Ουκρανία έχει δικαίωμα να πλήξει τη Ρωσία με βρετανικά όπλα και ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής Γάλλων στρατιωτών για να πολεμήσουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Ρωσία απάντησε τη Δευτέρα ανακοινώνοντας πως θα εξασκηθεί στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο στρατιωτικών γυμνασίων έπειτα από απειλές, όπως τις χαρακτηρίζει η Μόσχα, από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο στα γυμνάσια αυτά.

«Δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο εδώ, πρόκειται για προγραμματισμένη εργασία», είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Συναντήθηκε με αξιωματικούς που συμμετέχουν σε αυτό που το Κρεμλίνο αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρησή του στην Ουκρανία προχθές, 7 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

