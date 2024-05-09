Απαντήσεις για το πώς μπορούμε να δράσουμε για να προστατευτούμε σε περίπτωση που ο γείτονάς μας είναι απειλητικός και επικίνδυνος λόγω ψυχικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, έδωσε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, έπειτα από σχετική καταγγελία που έφθασε στον ΣΚΑΪ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο κ.Βαρτζόπουλος εξήγησε πως όταν ένας τέτοιος άνθρωπος παρουσιάζει μια τέτοια συμπεριφορά το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να προσεγγίσουμε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό η υπηρεσία μπορεί να κάνει μια γρήγορη κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει αν πράγματι μπορεί να υπάρξει μια στήριξη του ανθρώπου αυτού από συγγενείς.

Ωστόσο, όταν κάποιος γίνεται επικίνδυνος ο κ. Βαρτζόπουλος ανέφερε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις αρχικά μεταβαίνουμε στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς. Εκεί ο αστυνομικός υπηρεσίας ειδοποιεί τον εισαγγελέα που έχει υπηρεσία και στη συνέχεια ο εισαγγελέας εκδίδει εντολή εισαγγελικής αναγκαστικής εξέτασης. Τότε η αστυνομία παίρνει τον άνθρωπο και τον πάει στο ψυχιατρικό κατάστημα που εφημερεύει και εκεί αποφασίζουν οι γιατροί τι θα γίνει.

Ο κ. Βαρτζόπουλος επισήμανε πως σε περίπτωση που επαναληφθεί το περιστατικό οι υπηρεσίες έχουν τη δυνατότατα να τους εντάξουν αυτός τους ανθρώπους σε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στέλνοντάς τους σε αντίστοιχες δομές.

