Την καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες ο πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί με απόφαση του Ερντογάν.

Τόνισε ότι θα θέσει το θέμα στη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο τη Δευτέρα στην Άγκυρα, την οποία θα επισκεφθεί ως ανταπόδοση της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Κατ' αρχάς θα ήθελαν να εκφράσω δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά μου για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων. Ήταν παντελώς αχρείαστη η μετατροπή ενός ιστορικού τεμένους σε τζαμί. Είναι μια ενέργεια που προσβάλλει την πλούσια ιστορία της Κωνσταντινούπολης ως σταυροδρόμι πολιτισμών» είπε και πρόσθεσε ότι βεβαίως θα θέσει το θέμα στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Συμπλήρωσε ότι η συνάντηση θα είναι μια ευκαιρία για να γίνει μια αξιολόγηση της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα προσέρχεται πάντα στις συζητήσεις με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι οι θέσεις της γειτονικής χώρας θα αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένει ανοιχτός ακόμα και όταν διαφωνούμε.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι καλές σχέσεις με τους γείτονες και η διατήρηση του διαλόγου είναι εκ των ων ουκ άνευ, είναι αναγκαίο πάντοτε, γιατί έτσι όχι μόνο μπορεί να έχει την ειρήνη και τις συνθήκες καλής γειτονίας αλλά να μπορεί να περνά και τα μηνύματα άμα χρειάζεται. Δυστυχώς, δεν έρχονται πάντα όλα ομαλά» επισήμανε η κ. Σακελλαροπούλου.

Έκανε αναφορά στη λειτουργία ως τεμένους της Μονής της Χώρας υπογραμμίζοντας ότι δε δίνει καλό μήνυμα, γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα οικουμενικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τόνισε τη σημασία του να σεβόμαστε τις κοινές αξίες όταν θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Ευρώπη, σχέσεις καλής γειτονίας και «η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και μάλιστα όταν έχει αυτόν τον οικουμενικό χαρακτήρα είναι εκ των ων ουκ άνευ, είναι κάτι που δείχνει τον σεβασμό μας στις αξίες αυτές» κατέληξε η κ. Σακελλαροπούλου, ευχόμενη καλή επιτυχία στο ταξίδι του πρωθυπουργού.

Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά, κυρία Πρόεδρε, και ό,τι καλύτερο. Κυρία Πρόεδρε, μετά την επιστροφή μας από την σύντομη ανάπαυλα των Πασχαλινών διακοπών, εισερχόμαστε πια στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Θέλω, και με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να επαναλάβω την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή σε μια πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία, η οποία τελικά αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, καθώς αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια είναι βέβαιον ότι θα έχουν επιπτώσεις και εντός της πατρίδας μας.

Η ήπειρός μας βρίσκεται μπροστά σε πολύ σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019, την τελευταία φορά που είχαμε ευρωεκλογές. Πολλά σύννεφα πια σκιάζουν τον ουρανό της Ευρώπης και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με θάρρος. Είτε μιλάμε για μια αμυντική πολιτική στην οποία πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, για την συνέχιση μιας αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής ως προς την ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων ή την ανάγκη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ώστε να μπορούμε επί ίσοις όροις να ανταγωνιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, και γι’ αυτό θεωρώ ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας θα ενισχύσει τελικά και την ίδια την νομιμοποίηση της χώρας να διεκδικεί περισσότερα στα ευρωπαϊκά fora.

Θέλω να ευχηθώ αυτή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί ήρεμα και νηφάλια. Λυπάμαι για το γεγονός ότι βλέπω και πάλι ενδείξεις πολύ έντονης πόλωσης από άλλα κόμματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για την Ευρώπη και να μείνουμε μακριά από τοξικότητες και διχασμούς, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι η ευχή μου αυτή θα εισακουστεί. Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε και να σας ενημερώσω αφορά την επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη Δευτέρα, ως ανταπόδοση της επίσκεψης του Προέδρου Erdoğan του περασμένου Δεκεμβρίου. Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω και δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά μου, διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, για την παντελώς αχρείαστη μετατροπή ενός ιστορικού βυζαντινού ναού, της Μονής της Χώρας, σε τζαμί. Είναι, πιστεύω, μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα θέσω στον Πρόεδρο Erdoğan όταν τον συναντήσω.

Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία σίγουρα σε αρκετά επίπεδα έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε πάντα τις συζητήσεις μας με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι οι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρά ταύτα θεωρώ επιβεβλημένο και όταν διαφωνούμε οι διάδρομοι, τα κανάλια επικοινωνίας να είναι πάντα ανοιχτά και να μπορούμε να συνομιλούμε με ειλικρίνεια και όταν διαφωνούμε να διαφωνούμε χωρίς εντάσεις και χωρίς αυτό να προκαλεί πάντα κλιμακώσεις στο πεδίο, όπως δυστυχώς είχαμε δει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ, με αφορμή την συνάντησή μας, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Έχουμε έναν δρόμο ενδιαφέροντα και δύσκολο, μπροστά μας, αλλά έχουμε συνηθίσει σ’ αυτά. Οι ευρωπαϊκές εκλογές πράγματι είναι μια σημαντική πρόκληση ειδικά στην συγκυρία που διανύουμε, γιατί η Ευρώπη έχει πετύχει πάρα πολλά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλήσεις.

Την κλιματική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, -μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχει μια σημαντική ανθρωπιστική κρίση, άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, την πατρίδα τους, και να μάχονται για τις ευρωπαϊκές αξίες- και φυσικά την τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Όλα αυτά είναι μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει, και η χώρα μ ας παίζει σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την διαχείριση γιατί πρέπει να έχει ενεργή φωνή πάντοτε, όπως και προσπαθεί να έχει, και ταυτόχρονα βέβαια να υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συμμετοχή στις ευρωεκλογές, αφού αυτή είναι στην ουσία συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινού μας ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Αυτό είναι κάτι που δεν είναι μόνο προνόμιο, είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και εύχομαι να το αντιληφθούν έτσι οι συμπατριώτες μας. Πράγματι, οι καλές σχέσεις με τους γείτονες και η διατήρηση του διαλόγου είναι εκ των ων ουκ άνευ. Είναι αναγκαίο, γιατί έτσι μπορεί κανείς να έχει όχι μόνο ειρήνη και συνθήκες καλής γειτονίας, αλλά και τη δυνατότητα να μπορεί να περνάει τα μηνύματα που θέλει, όταν αυτό χρειάζεται. Αλλά, δυστυχώς δεν έρχονται πάντα όλα ομαλά. Το θέμα της λειτουργίας ως τεμένους της Μονής της Χώρας δεν δίνει καλό μήνυμα, καθώς η Μονή της Χώρας είναι ένα οικουμενικό μνημείο, δεν είναι απλώς ένας ορθόδοξος ναός. Είναι ένα οικουμενικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όταν θέλουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και καλή σχέση με την Ευρώπη, σεβόμαστε τις κοινές αξίες. Η προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, και μάλιστα όταν αυτή έχει αυτόν τον οικουμενικό χαρακτήρα, είναι υποχρέωση όλων μας και δείχνει τον σεβασμό μας στις αξίες αυτές, κάτι που πρέπει να γίνει αντιληπτό. Με την ευκαιρία, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο ταξίδι σας.

