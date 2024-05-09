Λογαριασμός
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός - Βίντεο

Gatwick

Εκκενώθηκε πριν λίγη ώρα  το αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ και χρήστες των social media. 

Οι αναχωρήσεις του South Terminal εκκενώθηκαν μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει φωτιά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες σταδιακά να επιστρέφουν στους χώρους του αεροδρομίου .

Επιβάτες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο ανεβάζουν βίντεο από την εκκένωση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λονδίνο
