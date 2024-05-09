Εκκενώθηκε πριν λίγη ώρα το αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ και χρήστες των social media.

@Gatwick_Airport fire alarm sounded and whole terminal evacuated! Any idea what’s going on? pic.twitter.com/d4lH3JdgtT May 9, 2024

BREAKING: Gatwick Airport terminal evacuated with passengers forced outside https://t.co/EI3mTOzVWq — Standard News (@standardnews) May 9, 2024

Οι αναχωρήσεις του South Terminal εκκενώθηκαν μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει φωτιά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες σταδιακά να επιστρέφουν στους χώρους του αεροδρομίου .

Our South Terminal Departure Lounge was evacuated this morning following a fire alarm activation. Our dedicated Airport Fire Service attended and confirmed there was no fire. The Departure Lounge is now open again and we are processing remaining passengers back through security… — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) May 9, 2024

Επιβάτες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο ανεβάζουν βίντεο από την εκκένωση.

Was all very sudden and chaotic for a while. People running around everywhere and very confused. Never experienced a big evacuation at Gatwick Airport before, don’t want to again! pic.twitter.com/SkKEYlM9jQ — Kevin Edger (@KEdge23) May 9, 2024

