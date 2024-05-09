Στη σκιά των απειλών του ISIS θα διεξαχθεί ο τελικός του UEFA Europa Conference League στο γήπεδο «Opap Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο - το βράδυ της 29ης Μαΐου - αναμένεται να μετατραπεί σε φρούριο.

Η ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική υπηρεσία - σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν τεθεί σε συναγερμό, προκειμένου να αποτραπεί τρομοκρατικό χτύπημα. Επιπλέον, τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο Βέλγιο κλιμάκιο τριών Ελλήνων αξιωματικών που είναι οι επικεφαλής του σχεδίου ασφαλείας.

Στις αρχές του περασμένου Απριλίου το Ισλαμικό Κράτος απείλησε με τρομοκρατική επίθεση στα στάδια των αναμετρήσεων του Champions League με μήνυμα «Σκοτώστε τους όλους», θέτοντας ξανά την Ευρώπη στην σκιά της τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.