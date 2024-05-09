Λογαριασμός
ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική σε συναγερμό για τις απειλές του ISIS στον τελικό του Conference League

Το γήπεδο «Opap Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας, το βράδυ της 29ης Μαΐου  αναμένεται να μετατραπεί σε φρούριο

οπαπ αρενα

Στη σκιά των απειλών του ISIS θα διεξαχθεί ο τελικός του UEFA Europa Conference League στο γήπεδο «Opap Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο - το βράδυ της 29ης Μαΐου - αναμένεται να μετατραπεί σε φρούριο. 

Η ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική υπηρεσία - σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν τεθεί σε συναγερμό, προκειμένου να αποτραπεί τρομοκρατικό χτύπημα. Επιπλέον, τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο Βέλγιο κλιμάκιο τριών Ελλήνων αξιωματικών που είναι οι επικεφαλής του σχεδίου ασφαλείας.

Στις αρχές του περασμένου Απριλίου το Ισλαμικό Κράτος απείλησε με τρομοκρατική επίθεση στα στάδια των αναμετρήσεων του Champions League με μήνυμα «Σκοτώστε τους όλους», θέτοντας ξανά την Ευρώπη στην σκιά της τρομοκρατίας. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΥΠ αντιτρομοκρατική Ισλαμικό Κράτος Conference League
