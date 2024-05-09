«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»: Φεστιβάλ τραγουδιού και γεύσεων – Δείτε το τρέιλερ

H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Νάσια και ο Δημήτρης δεν άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο τραγούδι. Και στην κουζίνα όμως, απέδειξαν πως μαγειρεύουν καλύτερα από τους αντιπάλους τους και κέρδισαν 1.000 ευρώ. Σήμερα, έρχονται με περισσότερη άνεση για να αντιμετωπίσουν δύο καλούς φίλους και γνωστούς TikTokers, τον Νίκο και τον Σπύρο.

Η Νάσια δίνει οδηγίες στον Δημήτρη για να μαγειρέψει «creamy steak pasta», εκείνος όμως δεν τις ακολουθεί πιστά και η συνταγή κινδυνεύει. Θα έχει την ίδια γνώμη και ο Έκτορας, μετά τη δοκιμή;

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει κάνει σουξέ και στη μουσική αλλά και στα social media. Ο Μάρκος τον παροτρύνει να τραγουδήσει και αυτή τη φορά συμμετέχουν όλοι στο στούντιο. Στη συνέχεια, ο Νίκος καθοδηγεί τον καλό του φίλο Σπύρο για να ετοιμάσει μία «σκεπαστή γεύσεων». Θα έχει το αντίστοιχο σουξέ όταν φτάσει μπροστά στον Έκτορα;

Δείτε το τρέιλερ



