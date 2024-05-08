Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τον πόλεμο στη Γάζα αφού κάποιες συμμετοχές προσπάθησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τον πόλεμο μέσα από τις συμμετοχές τους.Μάλιστα, η EBU αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια απολογητική ανακοίνωση σχετικά με την εμφάνιση του Σουηδού τραγουδιστή Eric Saade στον Α' Ημιτελικό που διεξήχθη, χθες στο Μάλμε της Σουηδίας μιας και παραβίασε τους κανόνες για τον απολιτικ χαρακτήρα του θεσμού.

Η πολυσυζητημένη εμφάνιση της Ιρλανδίας, κατάφερε τελικά να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό σπάζοντας την «κατάρα» της στη Eurovision για πρώτη φορά από το 2018. Η χώρα κατάφερε να προκριθεί με τη βοήθεια μιας “goth gremlin goblin μάγισσας” - γνωστή και ως τραγουδίστρια Bambie Thug, της οποίας ο ηλεκτρο-μεταλ ύμνος Doomsday Blue είναι πλέον ανάμεσα στα φαβορί.

Ωστόσο, η Ιρλανδή Bambie αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι τους «δόθηκε εντολή» να αφαιρέσουν πολιτικές χειρονομίες από το ντύσιμό τους πριν από την εμφάνισή τους στον ημιτελικό.

Η ενδυμασία τους περιελάμβανε αρχικά μια αρχαία κελτική γραφή γνωστή ως Ogham - με την οποία έγραφαν «κατάπαυση του πυρός» και «ελευθερία για την Παλαιστίνη». Το Ogham είναι ένα αρχαίο ιρλανδικό αλφάβητο, που αντιπροσωπεύεται από μια σειρά από σημάδια σε πέτρες και είναι η παλαιότερη γραπτή πηγή της ιρλανδικής γλώσσας, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μ.Χ.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα γιατί είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και της ειρήνης, δυστυχώς έπρεπε να αλλάξω αυτά τα μηνύματα σήμερα... [μια] εντολή από την EBU», είπε η Bambie.

Ωστόσο, δεν έγινε το ίδιο με τον Σουηδό τραγουδιστή Eric Saade, ο οποίος είχε διαγωνιστεί στη Eurovision το 2011 και έκανε μια guest εμφάνιση χθες. Ο Σουηδός τραγουδιστής παραβλέποντας τους κανόνες έδεσε στο χέρι του ένα μια παλαιστινιακή μαντίλα, ως ένδειξη συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό που τους τελευταίους μήνες βρίσκεται κάτω από ισραηλινό κλοιό.

Έτσι, η EBU αναγκάστηκε να απολογηθεί για την εμφάνιση του Σουηδού Eric Saade.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Όλοι οι ερμηνευτές γνωρίζουν τους κανόνες του Διαγωνισμού και λυπούμαστε που ο Eric Saade επέλεξε να συμβιβάσει τη μη πολιτική φύση της εκδήλωσης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το συζητήσουμε μαζί σας μετά τη ζωντανή μετάδοση, εάν χρειαστεί» σημειώνεται.

Στους οπαδούς του διαγωνισμού είχε γίνει γνωστό εξαρχής πως απαγορευόταν να έχουν μαζί τους παλαιστινιακές σημαίες και σύμβολα γι αυτό και πραγματοποιήθηκε αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδό τους στην αρένα.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Ισραήλ, η 20χρονη Έντεν Γκολάν, φέρεται να είναι περιορισμένη στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο της, με τις εμφανίσεις της να είναι περιορισμένες λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλειά της. Η 20χρονη θα κάνει το ντεμπούτο της στον β' ημιτελικό της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.