Survivor: Ποιο όνομα ολοκληρώνει την ομάδα των μονομάχων;

SURVIVOR
Με τον Γιώργο Λιανό
Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες που ξεκίνησαν στο χθεσινό αγώνισμα δεν έχουν κοπάσει. Μπλε και Κόκκινοι δεν αντάλλαξαν κουβέντα στις καλύβες μετά το Συμβούλιο και έρχονται στο τελευταίο αγώνισμα ασυλίας με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι!
Ποια ομάδα μπορεί να ωφεληθεί από αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα; Οι ηττημένοι προβληματίζονται από το αποτέλεσμα και φτάνουν στο Συμβούλιο του νησιού για την τελευταία ψηφοφορία της εβδομάδας.
Το όνομα του τελευταίου μονομάχου δίνει τροφή για νέες συζητήσεις και… αμφισβητήσεις!
