Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις σε 33 άτομα για τον θάνατο του Ναβάλνι

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 33 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων δικαστών, αξιωματούχων των φυλακών και δύο ρωσικών σωφρονιστικών αποικιών, τέθηκαν σε ισχύ σήμερα ως απάντηση για τον θάνατο του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Είναι οι πρώτες κυρώσεις της ΕΕ μετά τον θάνατο του Ναβάλνι στις 16 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ αυτών που στοχοποιήθηκαν από τις κυρώσεις είναι ο διευθυντής της αποικίας κρατουμένων ΙΚ-2, που βρίσκεται στη Σιβηρία όπου ο Ναβάλνι εξέτιε την ποινή του και στην οποία πέθανε, όπως και ο γιατρός της φυλακής Αλεξέι Βασίλιεβιτς Λισιούκ.

Σύμφωνα με τις κυρώσεις που δημοσιεύθηκαν στο Επίσημο Περιοδικό της ΕΕ, ένα μητρώο των νόμων της ΕΕ, τα άτομα αυτά, στοχοποιήθηκαν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την αμέλεια που έδειξαν για την υγεία του Ναβάλνι στην ρωσική φυλακή.

Η επιβολή των κυρώσεων έγινε μετά την σκηνοθετημένη επανεκλογή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ναβάλνι, η πιο γνωστή προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης, ήταν σφοδρός επικριτής του Πούτιν. Οι συνθήκες του θανάτου του στη σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες. Πολλοί επικριτές του Πούτιν και δυτικές χώρες θεωρούν το Κρεμλίνο υπεύθυνο για τον θάνατο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

