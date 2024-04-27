Γερμανία: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη στάθμευση

Κάθε μήνα γίνονται χιλιάδες καταγγελίες σε ολόκληρη τη Γερμανία για οδηγούς που σταθμεύουν παράνομα, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και ποδηλάτες.Ο Φάλκο Γκέρες σταματάει το ποδήλατό του, βγάζει το κινητό από την τσάντα του και φωτογραφίζει το φορτηγό που έχει παρκάρει στον ποδηλατόδρομο δίπλα στη Mainzer Landstraße στη Φρανκφούρτη. Όταν γυρίσει σπίτι του θα καταθέσει μία διαδικτυακή αναφορά για τον οδηγό, επισυνάπτοντας τις φωτογραφίες που τράβηξε.



Ο Γκέρες στέλνει γύρω στις 70 τέτοιες αναφορές τον μήνα. Ο στόχος του: να μπορεί τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι ποδηλάτες να κυκλοφορούν ασφαλείς. Και όταν κάποιοι παρκάρουν πάνω στους ποδηλατόδρομους, αυτό είναι αδύνατο, όπως λέει ο 42χρονος.



Υπάρχουν πολλοί άλλοι που κάνουν ακριβώς ό,τι και ο Γκέρες - κάθε μήνα στέλνονται συνολικά χιλιάδες αναφορές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρη τη Γερμανία, παρουσιάζοντας μάλιστα και αυξητική τάση σε πολλές περιοχές, όπως στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη.



Υπάρχει δε και ένας άγνωστος που αυτοαποκαλείται «μάστερ των καταγγελιών» και έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συζητήσεις μάλιστα γύρω από το πρόσωπό του επιδρούν στην κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες των πολιτών να πολλαπλασιάζονται: στην Ερφούρτη στάλθηκαν 848 αναφορές τον Μάρτιο, ενώ κατά τους προηγούμενους πέντε μήνες στέλνονταν 261 κατά μέσο όρο. Οι περισσότερες καταγγελίες του Μαρτίου στάλθηκαν από δύο μόνο ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης: ο ένας έστειλε 360 αναφορές, ο άλλος 216.

Μεγάλος ο φόρτος εργασίας για τις αρχές

Η αστυνομία του Βερολίνου πάντως επικρίνει κατά κάποιον τρόπο την πληθώρα καταγγελιών. Και αυτό επειδή ναι μεν η προσπάθεια για μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους είναι σημαντική, ταυτοχρόνως όμως «πολλές καταγγελίες φαίνεται να παραγνωρίζουν τις ειδικές περιστάσεις ή να στερούνται της απαραίτητης αντικειμενικότητας», όπως τονίζει το αστυνομικό γραφείο Τύπου. Επιπλέον, οι αναφορές πρέπει να είναι ολοκληρωμένες για να μπορέσουν να τις επεξεργαστούν οι αρμόδιοι. Και συνολικά «οι αναφορές αποτελούν έναν σημαντικό πρόσθετο φόρτο δουλειάς για το αρμόδιο γραφείο που ασχολείται με την επιβολή προστίμων».



Η αστυνομία του Βερολίνου μάλιστα επικαλείται και μία δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Κάτω Σαξονίας από το 2013, βάσει της οποίας οι αρχές δεν υποχρεούνται να επεξεργαστούν καταγγελίες που έστειλαν πολίτες, οι οποίοι δρούσαν ως αυτόκλητοι βοηθοί αστυνομικοί. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές ταχυδρομήθηκαν πέρυσι στη γερμανική πρωτεύουσα 34.300 καταγγελίες – το 2022 είχαν σταλεί περίπου 31.700.



Πέρυσι στάλθηκαν στη Φρανκφούρτη 54.500 αναφορές, 200 λιγότερες από το 2022 και 15.400 περισσότερες από το 2021. Ο Φάλκο Γκέρες πάντως αποστασιοποιείται από την προσπάθεια να κατατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες καταγγελίες παράνομης στάθμευσης. Ο 42χρονος δεν κυνηγάει στοχευμένα όλους όσους σταθμεύουν λανθασμένα, αλλά αναφέρει απλώς εκείνους που τυχαίνει να συναντήσει μπροστά του, όσο κάνει ποδήλατο στην πόλη. «Δεν με βλέπω ως βοηθό αστυνομικό, θέλω απλώς να μπορούμε εγώ και οποιοσδήποτε άλλος να πάμε με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β», προσθέτει.



Ο Γκέρες χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία όπως το weg.li, με το οποίο μπορεί κανείς να συντάξει απευθείας μία αναφορά ως mail με τις φωτογραφίες που τραβάει επιτόπου. Με σκοπό να επισπεύσει τη διαδικασία η Φρανκφούρτη έχει φτιάξει εδώ και μερικές εβδομάδες μία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τις καταγγελίες αυτές.

Πλέον εξετάζεται το 100% των καταγγελιών

Παλιότερα λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων των αρχών πολλές αναφορές δεν εξετάζονταν ποτέ. Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 οι αρχές επεξεργάστηκαν μόλις το 40% των καταγγελιών. Τώρα όμως οι αναφορές που κατατίθενται στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εξετάζονται στο 100%. Ο Γκέρες ευελπιστεί πως ειδικά τώρα η σταθερή του προσπάθεια θα αποδώσει.



Ο Γκέρες δείχνει προς τον δρόμο ανάμεσα στις πολυκατοικίες, όπου κάποιοι ποδηλάτες αναγκάζονται να μπουν μέσα στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας με τα αυτοκίνητα, προκειμένου να αποφύγουν το φορτηγό που έχει κλείσει τον ποδηλατόδρομο. Ο οδηγός του φορτηγού δεν πτοείται ούτε από την παρουσία του Γκέρες, ούτε από το γεγονός ότι αυτός φωτογραφίζει το όχημά του, και συνεχίζει ακάθεκτος την παράδοσή του. Δίπλα από τον ποδηλατόδρομο υπήρχαν ωστόσο δύο κενές θέσεις στάθμευσης.



Τελικά ο οδηγός επιστρέφει, μπαίνει στο φορτηγό του, δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο στον Γκέρες και φεύγει, προκαλώντας σχεδόν και ατύχημα, μιας και δεν είχε προσέξει έναν ποδηλάτη που ερχόταν από τα αριστερά του. Με βάση τα όσα αναφέρει όμως ο Γκέρες, αυτή ίσως είναι μία από τις πιο ήπιες αντιδράσεις: πολλές φορές έχει τύχει να δεχτεί φραστική επίθεση ή απειλές πως θα φάει ξύλο.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

