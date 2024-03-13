Λιθουανία: Επίθεση με σφυρί δέχθηκε ο Λεονίντ Βολκόφ, συνεργάτης του Αλεξέι Ναβάλνι

Ένας εκ των στενών συνεργατών του Αλεξέι Ναβάλνι δέχθηκε επίθεση με σφυρί, χθες Τρίτη, έξω από το σπίτι του στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ανακοίνωσε η πρώην εκπρόσωπος του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, η Κίρα Γιάρμις.

«Ο Βολκόφ μόλις δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του. Κάποιος έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και του έριξε σπρέι στα μάτια, προτού αρχίσει να χτυπά τον Λεονίντ με σφυρί», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Φωτογραφίες του τραυματισμένου Λεονίντ Βολκόφ κυκλοφόρησαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Βολκόφ είχε κατηγορήσει ευθέως τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου.

Η λιθουανική αστυνομία είπε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ξυλοκοπήθηκε έξω από το σπίτι του και συμπλήρωσε ότι διερευνά την υπόθεση.

Πολλά μέλη του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς που είχε ιδρύσει ο Αλεξέι Ναβάλνι έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία και έχουν εγκατασταθεί στη Λιθουανία, χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

