Σεργκέι Μινγκαζόφ: Σε κατ'οίκον περιορισμό ο Ρώσος δημοσιογράφος του Forbes

Δικαστήριο στη Ρωσία έθεσε σε κατ’ οίκον περιορισμό τον δημοσιογράφο Σεργκέι Μινγκαζόφ, που εργάζεται στη ρωσική έκδοση του περιοδικού Forbes, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Ο Μινγκαζόφ συνελήφθη χθες Παρασκευή ως ύποπτος για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό, όπως επεσήμανε το περιοδικό.

Νόμοι που εγκρίθηκαν λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 προβλέπουν μεγάλες ποινές φυλάκισης για ανθρώπους που κρίνονται ένοχοι για σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο δικηγόρος του Μινγκαζόφ επεσήμανε χθες ότι ο πελάτης του συνελήφθη επειδή αναπαρήγαγε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα σχετικά με τα φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο.

