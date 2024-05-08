Ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή θα παρουσιαστούν σήμερα οι τρεις Έλληνες κατηγορούμενοι, ένα ανδρόγυνο και ο γιος τους, που κατηγορούνται για εμπορία μίας νεαρής αλλοδαπής γυναίκας και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου που της ανήκε.

Συνελήφθησαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αλεξανδρούπολη, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και έναν βουλγαρικής καταγωγής άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες για να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία είχε καλέσει το «112» και κατήγγειλε ότι κρατούνταν από τον φερόμενο ως «εργοδότη» της, καθώς της είχε αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, την είχε φέρει στην Ελλάδα στις 27 Μαρτίου ο Βούλγαρος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και την παρέδωσε στους Έλληνες συλληφθέντες, έναντι προσυμφωνημένου χρηματικού ποσού, με σκοπό να παρέχει εργασίες στο σπίτι και να παντρευτεί παρά τη θέλησή της τον γιο της οικογένειας.

Στην κατοχή ενός εκ των τριών συλληφθέντων βρέθηκε το δελτίο ταυτότητας της γυναίκας, το οποίο στη συνέχεια της επεστράφη.

