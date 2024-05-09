Η Ιρλανδία, η Ισπανία και μια σειρά από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ ενδέχεται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στις 21 Μαΐου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιρλανδίας.

Το RTE News μετέδωσε χθες το απόγευμα ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές ανάμεσα στο Δουβλίνο και τη Μαδρίτη και ανάμεσα στη Σλοβενία και τη Μάλτα με στόχο την κοινή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι χώρες αυτές αναμένουν την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Μαΐου, η οποία πιθανόν να οδηγήσει στην αναγνώριση ότι οι Παλαιστίνιοι είναι ικανοί να γίνουν πλήρη μέλη του Οργανισμού.

Σε κοινή τους ανακοίνωση στις 22 Μαρτίου η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβενία ανέφεραν ότι συμφώνησαν να κάνουν τα πρώτα βήματα προς αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η Ισπανία και η Ιρλανδία υπερασπίζονται επί μακρόν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Οι προσπάθειες αυτές γίνονται την ώρα που ο αυξανόμενος αριθμός των νεκρών στη Γάζα από την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την εξόντωση της Χαμάς έχει προκαλέσει παγκόσμιες εκκλήσεις για εκεχειρία και για μια λύση προς ειρήνη διαρκείας στην περιοχή.

Από το 1988, 139 από τα 193 μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Το Ισραήλ έχει πει ότι το σχέδιο των τεσσάρων χωρών θα μειώσει τις πιθανότητες μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στη σύγκρουση στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

