Τα καθήκοντα ως κληρικού του ρώσου ορθόδοξου ιερέα, ο οποίος τέλεσε το Μάρτιο το μνημόσυνο του εκλιπόντος ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανεστάλησαν για τρία χρόνια, ανακοινώθηκε από την Επισκοπή Μόσχας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, από τον ιστότοπό της, η επισκοπή δεν ανέφερε το λόγο για την τιμωρία, βάσει της οποίας απαγορεύεται στον ιερέα Ντμίτρι Σαφρόνοφ να ευλογεί, να φοράει ράσο και να φέρει τον ιερατικό σταυρό μέχρι το 2027.

Ο Σαφρόνοφ μετατέθηκε επίσης σε άλλη εκκλησία στη Μόσχα για να ασκεί καθήκοντα ψάλτη.

«Στο τέλος της περιόδου της μεταμέλειας, ανάλογα με τη συμμόρφωση και την υπακοή, θα ληφθεί απόφαση για τη δυνατότητα περαιτέρω ιερατικής υπηρεσίας», αναφέρει στη δήλωσή της η επισκοπή.

Στις 26 Μαρτίου, ο Σαφρόνοφ τέλεσε μνημόσυνο για τον Ναβάλνι, στο οποίο παρέστησαν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Αλεξέι Ναβάλνι ήταν ο σφοδρότερος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας και απεβίωσε το Φεβρουάριο σε ηλικία 47 ετών σε φυλακή στην Αρκτική

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.