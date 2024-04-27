Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 05:44 λεπτά, ώρα Ιταλίας, στην περιοχή Κάμπι Φλεγκρέι, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος τριών χιλιομέτρων, έγινε ξεκάθαρα αισθητός από τους κατοίκους, κάποιοι από τους οποίους βγήκαν απ' τα σπίτια τους.

Οι αρχές, μετά από διενέργεια ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή, έκαναν γνωστό ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές.

Στην περιοχή των Κάμπι Φλεγκρέι, παρατηρείται μια συνεχής ηφαιστειακή δραστηριότητα, με συχνές σεισμικές δονήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

