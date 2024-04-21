Η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απρόβλεπτος, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή πυρηνικά όπλα.

«Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτόν», δήλωσε η Γιούλια Ναβάλναγια στο γερμανικό πρακτορείο (dpa). «Πιθανόν θα το έκανε».

Η Ναβάλναγια συνέκρινε την ερώτηση αυτή με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η ίδια δεν περίμενε πως ο Πούτιν θα προχωρούσε τότε σε επίθεση, δεδομένων των ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. «Ωστόσο αποφάσισε να το κάνει. Τρομοκρατεί τους ανθρώπους, τους κρατά μέσα στον φόβο. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει στη συνέχεια ο Πούτιν». Ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ναβάλναγια δήλωσε ακόμα ότι δεν είναι σίγουρη πως ο Πούτιν έχει πραγματικά μια «ισχυρή στρατηγική».

Η ίδια σχολίασε επίσης τις πρόσφατες συλλήψεις αρκετών ύποπτων Ρώσων κατασκόπων στην Ευρώπη, λέγοντας ότι αποτελούν μία ακόμα ένδειξη ότι ο Πούτιν εδώ και καιρό διεξάγει πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα μέσα.

«Ο Πούτιν δεν ξεκίνησε μόλις τώρα, το κάνει αυτό από την αρχή. Ξεκινά πολέμους, σκοτώνει τους αντιπάλους του», δήλωσε η Ναβάλναγια, προσθέτοντας ότι η ύπαρξή τους δεν της προκαλεί έκπληξη. «Ανέκαθεν πίστευα ότι υπάρχουν πολλοί Ρώσοι κατάσκοποι στην Ευρώπη. Ρώσοι κατάσκοποι, είναι προφανές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

