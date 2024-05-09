Δίκτυο: Ο ίσκιος του Τραμπ στις ευρωεκλογές του 2024

Λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές ο δημόσιος διάλογος μεταξύ των κομμάτων έχει καθαρά εθνικό περιεχόμενο, αναφέρει το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το διακύβευμα των εκλογών είναι η ανάγκη να πλειοψηφήσουν στο νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οι πολιτικές εκείνες δυνάμεις που πιστεύουν στην Ευρώπη, στην εμβάθυνση των πολιτικών της, στην αυτοδυναμία και στην ανάπτυξη πολιτικών υπεράσπισης των συνόρων της.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα αποτελέσματα ενώ είναι κατανοητό σε όλους ότι η νίκη Τραμπ θα έχει μεγάλες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα του Δικτύου με επικεφαλής τον Νικήτα Σίμο (Ph.D, Οικονομολόγος, Γεωπολιτικός Αναλυτής - Συνεργάτης του Δικτύου) στο Δελτίο Πολιτικής Ανάλυσης και Εκτίμησης - Μάιος 2024 κάνει μία συνοπτική προσέγγιση των πολιτικών τις οποίες θα επηρεάσει η εκλογή Τράμπ και τις οποίες πρέπει να προετοιμάσουμε.

Δείτε όλη την ανάλυση εδώ

Πηγή: skai.gr

