Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δραματική έκκληση της μητέρας του Ναβάλνι στον Πούτιν: « Άφησέ με επιτέλους να δω τον γιο μου» - Δείτε βίντεο

Για τέταρτη μέρα η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι αναμένει να παραλάβει τη σορό του

Μητέρα_Ναβάλνι

Σε μία δραματική έκκληση, η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδώσει αμέσως τη σορό του γιου της για να μπορέσει να τον θάψει.

«Σου απευθύνω έκκληση, Βλαντιμίρ Πούτιν, η απόφαση εξαρτάται μόνο από εσένα: άφησέ με επιτέλους να δω τον γιο μου», είπε η Λιουντμίλα Ναβάλναγια.
 

Η ομάδα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε πως οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν για τουλάχιστον 14 ημέρες μία «πραγματογνωμοσύνη» στη σορό του προτού την παραδώσουν.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και τη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα παραδώσουν τη σορό του, στην οποία θα πραγματοποιηθεί για 14 ημέρες μια "χημική πραγματογνωμοσύνη"», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του επικριτή του Κρεμλίνου Κίρα Γιαρμίς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναβάλνι σορός μητέρα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark