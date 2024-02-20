Σε μία δραματική έκκληση, η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδώσει αμέσως τη σορό του γιου της για να μπορέσει να τον θάψει.

«Σου απευθύνω έκκληση, Βλαντιμίρ Πούτιν, η απόφαση εξαρτάται μόνο από εσένα: άφησέ με επιτέλους να δω τον γιο μου», είπε η Λιουντμίλα Ναβάλναγια.



⚡️Alexei Navalny's mother has called on President Vladimir Putin to immediately hand over the body of her son so that she can bury him.



“I appeal to you, Vladimir Putin, the decision depends only on you: let me finally see my son,” Lyudmila Navalnaya said. pic.twitter.com/ia0wxP10JK — The Moscow Times (@MoscowTimes) February 20, 2024

Η ομάδα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε πως οι ερευνητές θα πραγματοποιήσουν για τουλάχιστον 14 ημέρες μία «πραγματογνωμοσύνη» στη σορό του προτού την παραδώσουν.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και τη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα παραδώσουν τη σορό του, στην οποία θα πραγματοποιηθεί για 14 ημέρες μια "χημική πραγματογνωμοσύνη"», έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος του επικριτή του Κρεμλίνου Κίρα Γιαρμίς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.