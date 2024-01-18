Αναστάτωση και ανησυχία στη Βρετανία ύστερα από τις δύο ανακοίνωσεις του βρετανικού παλατιού για την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη η Κέιτ Μίντλετον, στην κοιλιακή χώρα, αλλά και για την επέμβαση του βασιλιά Καρόλου έπειτα από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Οι δύο ανακοινώσεις εντός μίας ημέρας αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο...φαινόμενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ενημερώσεις σχετικά με την ζωή των γαλαζοαίματων φτάνουν στο κοινό με... το σταγονόμετρο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Θανάση Γκαβό, η πριγκίπισσα της Ουαλίας υπεβλήθη σε προγραμματισμένη επέμβαση και όχι έκτακτη, για την οποία όμως θα χρειαστεί μεγάλη περιόδος ανάρρωσης.

Μάλιστα, όπως σημειώνει, δεν αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της μέχρι και το Πάσχα, δηλαδή, στις 31 Μαρτίου.

Όσον αφορά στα σενάρια των βρετανικών ΜΜΕ, ο ανταποκριτής επισημαίνει πως το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει αντικαρκινική μονάδα, η οποία είναι αρκετά διάσημη στη Βρετανία, καθώς την είχε εγκαινιάσει η βασίλισα Ελισάβετ και αρχικά υπήρχαν φόβοι για καρκίνο, ωστόσο το παλάτι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για τέτοιου είδους ζήτημα υγείας, αλλά αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.

Τέλος, οι Times θέτουν το ερώτημα σε ποιο σημείο της κοιλιακής χώρας έγινε η επέμβαση, στο έντερο, στο στομάχι, στους νεφρους ή στο αναπαρωγικό σύστημα.

Η πριγκίπισσα της Ουλίας είναι 42 ετών, διαθέτει ένα εξαιρετικά αθλητικό σώμα και είναι γνωστή η αγάπη της για την υγιεινή διατροφή, στοιχεία που θα συμβάλουν στην καλύτερη ανάρρωση.

