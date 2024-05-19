Ποιοι είναι οι 12 δήμοι που διεκδικούν χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα

«Ψαλίδι» στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων διεκδικούν 12 δήμοι της χώρας, οι οποίοι πέρασαν στην επόμενη φάση της επανεξέτασης από τους ιδιώτες εκτιμητές του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για δήμους από όλη τη χώρα που είχαν υποβάλει ενστάσεις στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών με το επιχείρημα ότι οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων στις περιοχές τους είναι υψηλότερες από τις εμπορικές τιμές ζητώντας τη μείωσή τους.

Οι δήμοι αυτοί είναι οι εξής: Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σύμης, Πύργου, Ρόδου και Αστυπάλαιας. Συνολικά, ένσταση για μείωση των αντικειμενικών τιμών είχε υποβληθεί από 169 δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηναίων, αλλά εγκρίθηκαν μόνο αυτές για τους 12 δήμους.

Η επόμενη φάση της επανεξέτασης προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, όταν οι εκτιμητές του υπουργείου θα υποβάλλουν τις τελικές προτάσεις τους προς τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα λάβει τις αποφάσεις. Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις αυτές, από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι δεν θα ισχύσουν αναδρομικά.

Δηλαδή, στους δήμους στους οποίους θα αποφασιστεί «κούρεμα» αντικειμενικών τιμών δεν θα επηρεαστεί ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.

Ο λόγος που η αρμόδια επιτροπή εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών απέρριψε την πλειονότητα των ενστάσεων των δήμων είναι η σημαντική αύξηση, κατά τους τελευταίους μήνες, των εμπορικών τιμών στην κτηματαγορά.

Το ράλι των τιμών υπερκάλυψε τη διαφορά - όπου υπήρχε - μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών με αποτέλεσμα να απορριφθούν οι ενστάσεις των δήμων που ζητούσαν επαναξιολόγηση και μείωση των πρώτων.

Στο μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται τη σταδιακή επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Αφορά 2.167 περιοχές, το 1,5% της Επικράτειας, οι οποίες παραμένουν ακόμη εκτός αντικειμενικου προσδιορισμού. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθούν στο σύστημα 500 περιοχές και στη συνέχεια οι υπόλοιπες.

Σε ό,τι αφορά την Αττική μεταξύ των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν είναι: Βάρκιζα, Αγία Μαρίνα, Χάρακας, Δασκαλειό, περιοχές από το Πόρτο Ράφτη, περιοχές σε Σαλαμίνα, Κύθηρα, Αίγινα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η ένταξη αφορά περιοχές στην Αχαΐα (Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος), στην Ηλεία (Κυλλήνη, Αρχαία Ολυμπία), στα Τρίκαλα (Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι) στη Φλώρινα (Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη) κ.α.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.