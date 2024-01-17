Γιατί χειρουργήθηκε η Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα πρέπει να νοσηλευτεί έως και δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, όπως δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον εισήχθη χθες σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκεί για 10 με 14 ημέρες.

Η μέλλουσα βασίλισσα θα επιστρέψει έπειτα στο Γουίνδσορ για να συνεχίσει την ανάρρωσή της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κέιτ Μίντλετον ζητά συγγνώμη για την αναβολή των υποχρεώσεων που είχε προγραμματισμένες για το ίδιο διάστημα.

«Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις πριν το Πάσχα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο λόγος της επέμβασης δεν έχει κοινοποιηθεί αλλά δεν θεωρείται πως επρόκειτο για κάποιου είδους κακοήθεια.

Η Daily Mail περιγράφει λεπτομερώς το ιστορικό της υγείας της. όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα.

Η Κέιτ έχει μια ουλή στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της από όταν ήταν παιδί.

Έγινε αντιληπτή για πρώτη φορά το 2011, όταν η πριγκίπισσα έδωσε "το παρών" σε έναν βασιλικό αρραβώνα στον οίκο Clarence.

Επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία ότι ήταν αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης στην οποία και υπεβλήθη όταν ήταν μικρό παιδί.

Μια επίσημη ανακοίνωση εξήγησε ότι «η ουλή σχετιζόταν με μια εγχείρηση σε παιδική ηλικία», αλλά πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της επέμβασης ήταν ιδιωτική υπόθεση.

Πηγές από το βασιλικό περιβάλλον επιβεβαίωσαν ότι ήταν «μια πολύ σοβαρή επέμβαση», αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω.

Ωστόσο, οι χειρουργοί εκείνη την εποχή είπαν ότι η ουλή είναι απίθανο να είναι αποτέλεσμα αφαίρεση όγκου και μπορεί να προκλήθηκε από την αφαίρεση ενός σημαδιού γέννησης.

Η Πριγκίπισσα νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες υποφέροντας από έντονη πρωινή ναυτία το 2012, ενώ ήταν έγκυος στον πρίγκιπα Τζορτζ.

Εισήχθη στο νοσοκομείο King Edward VII - ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο Marylebone που κουράρει τη βασιλική οικογένεια για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η Κέιτ παρουσίασε ξανά υπερέμεση βαριάς μορφής ενώ ήταν έγκυος στην πριγκίπισσα Σάρλοτ το 2014 και τον πρίγκιπα Λούις το 2018.

Η κατάσταση αυτή μάλιστα ήταν και η αιτία που η πριγκίπισσα ανακοινώνει νωρίς τις δύο μετέπειτα εγκυμοσύνες της, πριν φτάσει στο κρίσιμο στάδιο των 12 εβδομάδων, αφού ήδη η κατάστασή της, υποψίασε τα μίντια.

Ωστόσο, τόσο στην εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Σάρλοτ όσο και στον πρίγκιπα Λούις δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο

Το υπερέμεση στην κύηση, δηλαδή οι έντονες ναυτίες και εμετοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αφυδάτωση και θέτουν τόσο τη μητέρα όσο και το μωρό σε κίνδυνο, αφού τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των τροφών δεν μένουν στο σώμα της εγκύου.

Οι πάσχουσες μπορεί να αφεθούν να κάνουν εμετό έως και 30 φορές την ημέρα, με εξαντλητικές και επικίνδυνες συνέπειες.

Η Kate αποκάλυψε το 2020 ότι με διαλογισμό και βαθιές αναπνοές προσπάθησε να ελέγξει τα συμπτώματά αυτά.

