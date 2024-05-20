«Σήμερα είναι πράγματι μία καλή μέρα για την Θεσσαλονίκη», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη, όπου βρίσκονται τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του οργανισμού, ορισμένα εκ των οποίων κυκλοφορούν από σήμερα στους δρόμους της πόλης.

Λίγο πριν την τοποθέτησή του στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στην Σταυρούπολη, ο πρωθυπουργός επιθεώρησε τον νέο ηλεκτρικό στόλο του οργανισμού, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, της διοίκησης και των εργαζομένων του φορέα, καθώς επίσης του πρέσβη της Κίνας, εκπροσώπων της κατασκευάστριας εταιρείας Yutong, αλλά και βουλευτών και μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης της πόλης.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλα τα χρονοδιαγράμματα τόσο για την προμήθεια, όσο και για την παραλαβή και παράδοση σε κυκλοφορία των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, σημειώνοντας ότι ήταν πολιτική επιλογή ένα μεγάλο μέρος από τα οχήματα, ήτοι το 40% από τα 250 συνολικά που έφτασαν στη χώρα μας δια θαλάσσης, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να αντικαταστήσουν το 30% του υπάρχοντος στόλου.

Στην ομιλία του ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε «είχε δίκιο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών όταν είπε ότι η ολοκλήρωση τέτοιων περίπλοκων διαγωνιστικών διαδικασιών απαιτεί πολλή προσπάθεια και πολλή επιμονή» και τόνισε ότι «όντως, η διοίκηση του υπουργείου -το γνωρίζετε καλά- βρέθηκε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν, οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν και θα είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση όχι απλά να παρουσιάζουμε, αλλά να ανακοινώνουμε την κυκλοφορία των πρώτων λεωφορείων, ξεκινώντας πάντα από τη δυτική Θεσσαλονίκη και από τις γραμμές 21 και 29 που καλύπτουν τον Εύοσμο και την Πολίχνη και την επικοινωνία τους με την Πλατεία Αριστοτέλους».

Επισήμανε ότι η προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων ουσιαστικά αποτελεί και έναν «καθρέφτη των περιπετειών που πέρασε η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια», καθώς όπως εξήγησε, «πράγματι πριν από 15 χρόνια, σκεφτείτε το, παραδόθηκαν τα τελευταία, τότε, καινούργια αστικά λεωφορεία. Από τότε πέρασαν πολλά, η χώρα μπήκε σε μνημόνια, αντιμετώπισε πολλές περιπέτειες, έφτασε σχεδόν στα όρια της χρεοκοπίας».

Σήμερα, όμως, όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά «αυτή ακριβώς η μέρα σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας Ελλάδας, η οποία έχει αφήσει πίσω της αυτές τις εποχές και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία».

Υπογραμμίζοντας εκ νέου την έμφαση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στις αστικές συγκοινωνίες, στη βιώσιμη αστική συγκοινωνία, και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη υστερούσε ως προς σύγχρονες υποδομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά ανέφερε ότι «μόλις το 15% των μετακινήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης γίνεται με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» και πρόσθεσε ότι «θέλουμε αυτό το 15% να το κάνουμε 50%, με την έναρξη λειτουργίας του μετρό, με την επέκταση των γραμμών του και φυσικά με περισσότερα καλύτερα, ποιοτικότερα, πιο σύγχρονα λεωφορεία».

«Τελευταίας τεχνολογίας τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν ήδη στη Θεσσαλονίκη»

Μιλώντας για τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι τελευταίας τεχνολογίας και χαρακτηριστικά είπε:

«Όταν θα λέμε πια "ρίχνουμε γκαζιά", δεν θα ακούμε τίποτα, απλά θα προχωράει το λεωφορείο και αυτό προτάσσει πια η πρόοδος της τεχνολογίας. Είναι λεωφορεία αθόρυβα, με κλιματισμό, μέχρι και θύρες φόρτισης για τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν».

Επιπλέον, όπως πρόσθεσε, τα ηλεκτρικά λεωφορεία διαθέτουν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση έχει προτάξει τα ζητήματα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: διαθέτουν όλα εύχρηστη ράμπα, προκειμένου να μπορεί να μπαίνει αμαξίδιο στο λεωφορείο. «Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών και θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Βέβαια, έσπευσε να τονίσει ότι «αυτή είναι η μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν πολλά περισσότερα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλο τον παλαιότερο στόλο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη».

Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «εδώ στην πόλη κάναμε μια πολιτική επιλογή: από τα 250 λεωφορεία, τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία παραλαμβάνουμε, τα 110, το 40% δηλαδή, ήρθε στην Θεσσαλονίκη, τα 140 πήγαν στα Αθήνα. Αλλά, ως ποσοστό του παλιού στόλου που αντικαθίσταται, εδώ ουσιαστικά μιλάμε για το 30% του στόλου. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κυκλοφορούν όλα τα λεωφορεία αυτά».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η ηλεκτροκίνηση επιβάλλει και την δημιουργία νέων υποδομών, νέων σταθμών φόρτισης και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «θα είναι έτοιμος ένας υπερσύγχρονος σταθμός φόρτισης τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η μετάπτωση στην ηλεκτροκίνηση να γίνει όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα».

Μάλιστα, μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα γενναιόδωρα επιδοτούμενα προγράμματα που «τρέχει» η κυβέρνηση για την αντικατάσταση συμβατικών αυτοκινήτων, δίνοντας έμφαση κυρίως σε αυτούς που κάνουν τα περισσότερα χιλιόμετρα. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε και τους οδηγούς ταξί της Θεσσαλονίκης, να σκεφτούν πολύ σοβαρά την αντικατάσταση των οχημάτων τους, λέγοντας «υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες λύσεις, πια, για αντικατάσταση οχημάτων με σημαντική επιδότηση από το κράτος. Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον, ειδικά για αυτούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης».

Επαναλαμβάνοντας ότι η προμήθεια των ηλεκτρικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ξεπέρασε τα 120 εκατ. ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό το αυτοκόλλητο το οποίο βλέπετε, "Ελλάδα 2.0", συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο ότι τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά κατευθύνονται στην ίδια την κοινωνία. Και όταν μιλάμε, φυσικά, για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε αυτούς που έχουν τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες ανάγκες».

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 2020 και «καταφέραμε να φέρουμε στη χώρα μας συνολικά 36 δισ. ευρώ πρόσθετων πόρων, ένα μικρό τμήμα των οποίων κατευθύνεται και στα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία βλέπετε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

