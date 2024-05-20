Τη θλίψη για τον θάνατο του Ραΐσι εξέφρασε με ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος του Ιράν στήριξε τον λαό της Παλαιστίνης κατά την εκτύλιξη της συνεχιζόμενης εμπόλεμης διαμάχης με το Ισραήλ.

«Αυτοί οι ηγέτες στήριξαν τον νόμιμο αγώνα του λαού μας ενάντια στη σιωνιστική οντότητα, παρείχαν πολύτιμη στήριξη προς την παλαιστινιακή αντίσταση και κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες αλληλεγγύης και στήριξης σε όλα τα φόρα και τους τομείς για τον λαό μας στην ακλόνητη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της Μάχης της Πλημμύρας του Αλ Ακσα».

«Κατέβαλαν επίσης σημαντικές πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να σταματήσουν τη σιωνιστική επιθετικότητα ενάντια στον παλαιστινιακό μας λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ευχαριστήσει κατ'επανάληψη το Ιράν για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του, κατά τον πολυετή αγώνα της κατά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

