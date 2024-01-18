Ακυρώθηκαν οι δύο τηλεμαχίες μεταξύ των υποψήφιων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές, αφού η Νίκι Χέιλι και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτά λίγες ημέρες πριν από τις επόμενες προκριματικές εκλογές στο Νιού Χάμσαϊρ την επόμενη εβδομάδα.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CNN ακύρωσαν τις προγραμματισμένες τηλεμαχίες τους, αφού η Χέιλι ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει αν απέχει ο Τραμπ, ο οποίος έχει αρνηθεί να πάρει μέρος σε όλα τα ντιμπέιτ επικαλούμενος τη μεγάλη δημοσκοπική του διαφορά από τους αντιπάλους του.

Η Χέιλι προτίμησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ να απευθυνθεί στους υποστηρικτές της στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης καταφερόμενη εναντίον του «χάους» του Τραμπ και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Δεν θα αντιμετωπίσουμε το Δημοκρατικό χάος με ένα Ρεπουμπλικανικό χάος», προειδοποίησε η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί προεδρίας Τραμπ από το Ρότσεστερ του Νιού Χάμσαϊρ.

«Ψήφισα δύο φορές τον Τραμπ. Αλλά (…) το χάος τον ακολουθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε μια χώρα βυθισμένη στην αταξία, έναν κόσμο βυθισμένο στη φωτιά και να πάμε σε άλλα τέσσερα χρόνια χάους. Δεν θα επιβιώσουμε», υπογράμμισε η Χέιλι, αφού εισήλθε στη σκηνή υπό τους ήχους του τραγουδιού «The eye of the tiger».

Μοναδική γυναίκα υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, η 51χρονη πρέπει να φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο Νιού Χάμσαϊρ, όπου οι προκριματικές εκλογές διεξάγονται την Τρίτη, για να είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ, μετά τον θρίαμβό του στην Άιοβα όπου συγκέντρωσε το 51% των ψήφων, έναντι 21% για τον Ρον ΝτεΣάντις και 19% για την Χέιλι.

Για να πετύχει τον σκοπό της προσπαθεί να πάρει με το μέρος της τον μεγαλύτερο αριθμό των ανεξάρτητων ή μετριοπαθών ψηφοφόρων σε αυτή τη μικρή πολιτεία (που μετρά 1,4 εκατ. κατοίκους), όπου μπορούν να ψηφίσουν και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ «σταθερός»

Στην «πολιτεία του γρανίτη», όπως ονομάζεται το Νιού Χάμσαϊρ, «η στήριξη προς τον Τραμπ μοιάζει σταθερή», επεσήμανε ο Ντάντε Σκάλα καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο της πολιτείας.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Suffolk University/ NBC10 Boston/ Boston Globe, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συγκεντρώνει το 50% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 34% για τη Χέιλι και 5% για τον ΝτεΣάντις.

Ο Σκάλα εκτίμησε ότι η Χέιλι θα χρειαστεί να αναζητήσει ψηφοφόρους πέρα από τη βάση του Ρεπουμπλικανιού κόμματος, για παράδειγμα μεταξύ των ψηφοφόρων που απογοητεύτηκαν από τον Μπάιντεν, αλλά δεν επιθυμούν να στηρίξουν τον Τραμπ.

«Η πλειονότητα των Αμερικανών λένε ότι δεν θέλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο 80άρηδων προέδρων», σχολίασε η Χέιλι, η οποία επιμένει στα ζητήματα που προσελκύουν τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, όπως η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, η μείωση του χρέους και η σκληρή στάση έναντι της Κίνας.

Αν ο Τραμπ κερδίσει και στις προκριματικές εκλογές του Νιού Χάμσαϊρ, θα εδραιώσει τη θέση του ως φαβορί για να κερδίσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τρίτη συνεχή φορά.

