Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον - Απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις της πριν το Πάσχα

Ανησυχία για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας που θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 10 με 14 ημέρες

Κέιτ Μίντλετον

Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Τρίτη η Κέιτ Μίντλετον, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τον εκπρόσωπό της.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δέκα με 14 ημέρες, ανέφερε το Παλάτι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κέιτ Μίντλετον ζητά συγγνώμη για την αναβολή των υποχρεώσεων που είχε προγραμματισμένες για το ίδιο διάστημα.

«Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις πριν το Πάσχα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Παλατιού: 

Παλάτι

Kate

Kate

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτ Μίντλετον νοσοκομείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark