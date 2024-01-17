Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Τρίτη η Κέιτ Μίντλετον, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τον εκπρόσωπό της.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δέκα με 14 ημέρες, ανέφερε το Παλάτι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κέιτ Μίντλετον ζητά συγγνώμη για την αναβολή των υποχρεώσεων που είχε προγραμματισμένες για το ίδιο διάστημα.

«Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις πριν το Πάσχα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Παλατιού:

