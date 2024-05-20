Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το δικαίωμα στον Τζούλιαν Ασάνζ να ασκήσει εκ νέου έφεση στην απόφαση έκδοσής του από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ έδωσαν το μεσημέρι οι δύο δικαστές του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου που εξετάζουν την υπόθεση.

Οι δικαστές κλήθηκαν να κρίνουν κατά πόσο ήταν επαρκείς οι διαβεβαιώσεις που είχαν ζητηθεί τον Μάρτιο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφορικά με το πώς θα μεταχειρίζονταν οι αμερικανικές αρχές τον εκδοθέντα.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ έπρεπε να διαβεβαιώσουν ότι θα γίνει σεβαστή η ελευθερία του λόγου του κ. Ασάνζ, ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις σε βάρος του κατά τη διάρκεια της δίκης του λόγω της εθνικότητάς του και ότι σε περίπτωση καταδίκης του δε θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Οι συνήγοροι του κ. Ασάνζ αποδέχθηκαν στην έγγραφη επιχειρηματολογία τους τη διαβεβαίωση περί αποφυγής της εσχάτης των ποινών, αλλά αμφισβήτησαν τις δύο άλλες αμερικανικές δεσμεύσεις, πείθοντας εκ του αποτελέσματος τους δικαστές.

Ο 52χρονος Αυστραλός δημοσιογράφος κρατείται στις βρετανικές φυλακές Belmarsh από τον Απρίλιο του 2019, μετά από πολυετή παραμονή στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Εκεί είχε βρει άσυλο έναντι των κατηγοριών περί κατασκοπείας που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα για συνωμοσία απόκτησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών εθνικής ασφαλείας, μετά από τη δημοσίευση εγγράφων για τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Το 2021 το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου είχε κρίνει πως ο κ. Ασάνζ μπορεί να εκδοθεί στις ΗΠΑ, απορρίπτοντας το επιχείρημα των συνηγόρων του πως η επιβαρυμένη ψυχική υγεία του πελάτη τους θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυτοκτονία του σε περίπτωση έκδοσης.

Το 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο στη βρετανική πρωτεύουσα επικύρωσε την απόφαση και η τότε αρμόδια υπουργός υπέγραψε την εντολή έκδοσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.