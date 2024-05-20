Οργή επικρατεί στην κυβέρνηση του Ισραήλ μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Καν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.



Ο Καν ζήτησε επίσης να εκδοθούν εντάλματα και εναντίον τριών ηγετών της Χαμάς — του Γιαχία Σινγουάρ, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Ισμαήλ Χανίγια.

Ο υπουργός Πολέμου Μπένι Γκαντζ επέκρινε με σφοδρότητα την απόφαση του γενικού εισαγγελέα, αναφέροντας ότι ο στρατός του Ισραήλ συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο στις μάχες του στη Γάζα και χαρακτήρισε την απόφαση «έγκλημα ιστορικών διαστάσεων».



«Το Κράτος του Ισραήλ διεξάγει έναν από τους δίκαιους πολέμους που στη σύγχρονη ιστορία μετά από μια καταδικαστέα σφαγή που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός.



«Ενώ το Ισραήλ μάχεται με έναν από τους αυστηρότερους ηθικούς κώδικες στην ιστορία, ενώ συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και υπερηφανεύεται για ένα ισχυρό ανεξάρτητο δικαστικό σώμα – το να γίνονται παραλληλισμοί μεταξύ των ηγετών μιας δημοκρατικής χώρας που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τον ποταπό τρόμο με τους ηγέτες μιας αιμοδιψούς τρομοκρατικής οργάνωσης αποτελεί βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης και κραυγαλέα ηθική χρεοκοπία» δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

