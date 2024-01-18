Πανικός σε πτήση για Πουκέτ: Επιβάτες εντόπισαν... φίδι ανάμεσά τους

Πανικός προκλήθηκε σε πτήση αεροσκάφους από την Μπανγκόκ προς το Πουκέτ της Ταϊλάνδης όταν επιβάτες ανακάλυψαν ότι μέσα στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους, υπήρχε ένα... φίδι ζωντανό.

Συγκεκριμένα στη πτήση της AirAsia Thailand FD3015 που αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο Don Mueang στην Μπανγκόκ στις 13 Ιανουαρίου, ένας επιβάτης αντιλήφθηκε την παρουσία του ερπετού στον χώρο των αποσκευών.

Αμέσως μετά ένας αεροσυνοδός χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μπουκάλι προσπάθησε να το σπρώξει στον κάδο απορριμάτων και τελικά κατάφερε να το πιάσει με μία πλαστική σακούλα.

To cnn σημειώνει πως η εταιρεία δεν έκανε καμία αναφορά στο περιστατικό.

Τέλος, το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς επεισόδια και έπειτα υποβλήθηκε σε απολύμανση.

Πηγή: skai.gr

