Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σφοδρή σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό συνέβη στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου.

Από το τροχαίο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Ελευσίνας προς το σημείο της σύγκρουσης.

Από τη σύγκρουση έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Αιγάλεω στο τελευταίο της τμήμα προς τα διυλιστήρια.

Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρυσης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε βίντεο από τη σύγκρουση:

Πηγή: skai.gr

