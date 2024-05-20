Συνεχείς περιπολίες πραγματοποιούνται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών που επηρεάζουν άμεσα τα αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη βραδινές ώρες χθες στην περιοχή του Κολωνού, 17χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον συνελήφθη και ο 39χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του 17χρονου περίστροφο (τοποθετημένο στη μέση του παντελονιού του) με -5- φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.