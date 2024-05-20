Αυτό είναι το ποδόσφαιρο: Ζευγάρι 80άρηδων φίλων της Φιορεντίνα έρχονται για τον τελικό με Ολυμπιακό

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και την ομάδα σου δεν κοιτά χρόνια… Ένας 87χρονος φίλος της Φιορεντίνα και η 83χρονη σύζυγός του αναμένεται να ταξιδέψουν από την Ιταλία στην Αθήνα για τον τελικό του Conference League με τον Ολυμπιακό, την επόμενη Τετάρτη στην OPAP Arena.

Ο Ρέντσο και η Ροζάνα, όπως ονομάζονται, είναι κάτοχοι διαρκείας των «βιόλα» από το 1980 και δεν χάνουν αγώνα της ομάδας τους, ακόμη κι αφότου μετακόμισαν στο προάστιο Φολόνικα της Τοσκάνης το 2002.

«Σε αυτά τα 40 και κάτι χρόνια έχουμε λείψει από αγώνες τρεις με τέσσερις φορές. Κάνουμε ταξίδι περίπου 340 χιλιομέτρων, πήγαινε-έλα, για κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Ταξιδεύουμε σε κάθε συνθήκη, με ήλιο ή βροχή, μέρα ή νύχτα, όποια μέρα της εβδομάδας κι αν είναι», ανέφερε ο Ρέντσο, που αυτή τη φορά θα κάνει ταξίδι 1.200 χιλιομέτρων, με αυτοκίνητο και πλοίο, για να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο γιος του ζεύγους, ο Στέφανο, ήταν αυτός που τους έκλεισε τα εισιτήρια για πλοίο αμέσως μετά τον επαναληπτικό με την Κλαμπ Μπριζ στα ημιτελικά, με την ελπίδα να δει τους γονείς του να χαρούν την κατάκτηση ενός τίτλου. Άλλωστε το τελευταίο τρόπαιο που είδαν από την αγαπημένη τους ομάδα ήταν το Κύπελλο το 2001.

