Αγανακτισμένοι έπειτα από δύο χρόνια πολιτικής παράλυσης που επηρεάζει τις δημόσιες υπηρεσίες στη Βόρεια Ιρλανδία, δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι συμμετέχουν σήμερα σε μαζική απεργία με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις.

Δεκαπέντε συνδικάτα που εκπροσωπούν εργαζόμενους στην εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και τους νοσηλευτές έχουν απευθύνει έκκληση για απεργία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, 170.000 από τις 220.000 εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα στη Βόρεια Ιρλανδία θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη απεργία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην επαρχία αυτή της Βρετανίας.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, τα μέσα μεταφοράς δεν θα κυκλοφορούν, ακόμη και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαρισμού των δρόμων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Οι υπηρεσίες υγείας θα επηρεαστούν από την απεργία, αν και τα τμήματα επειγόντων στα νοσοκομεία θα λειτουργούν, όπως και κάποιες άλλες βασικές υπηρεσίες.

Η απεργία πραγματοποιείται την ώρα που το πολιτικό αδιέξοδο στη Βόρεια Ιρλανδία διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Το DUP, το βασικό κόμμα των Ενωτικών, αποσύρθηκε από τους τοπικούς θεσμούς τον Φεβρουάριο του 2022 για να διαμαρτυρηθεί για κάποιους από τους όρους του Brexit, οι οποίοι, όπως καταγγέλλει, απειλούν τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας στο εσωτερικό της Βρετανίας.

Το κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασε χθες Τετάρτη σε μια προσπάθεια να εκλέξει πρόεδρο, αλλά μάταια.

Πρόταση του Λονδίνου

Καθώς η επαρχία δεν διαθέτει κοινοβούλιο και τοπική κυβέρνηση, που είναι αρμόδια για διάφορα ζητήματα από την υγεία ως την εκπαίδευση, το Λονδίνο διαχειρίζεται τα τρέχοντα ζητήματα της Βόρειας Ιρλανδίας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μείωση της χρηματοδότησης για πολλές δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία ή η συντήρηση δρόμων και σχολείων.

Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, ο Κρις Χίτον- Χάρις, υπενθύμισε τη Δευτέρα ότι ένα πακέτο 3,3 δισεκ. λιρών (3,8 δισεκ. ευρώ) που πρότεινε το Λονδίνο τον Δεκέμβριο παραμένει διαθέσιμο με την προϋπόθεση να επαναλειτουργήσει το τοπικό κοινοβούλιο της επαρχίας.

Στο πακέτο αυτό προβλέπονται περίπου 584 εκατ. λίρες (680 εκατ. ευρώ) για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα συνδικάτα εκτιμούν ότι οι πόροι για την αύξηση των μισθών θα πρέπει να αποδεσμευθούν το συντομότερο δυνατό, ανεξαρτήτως της επαναλειτουργίας των τοπικών θεσμών. Εξάλλου το DUP κατηγορεί το Λονδίνο ότι χρησιμοποιεί την απεργία για να πιέσει το κόμμα να άρει το μποϊκοτάζ του.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του DUP Τζέφρι Ντόναλντσον, η βρετανική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της τα χρήματα και την απαραίτητη εξουσία για να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση μισθών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

