Με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μητρόπολη.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο π. Ιάκωβος, πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης και ο π. Φώτιος, Γενικός Αρχιερατικός επίτροπος της Μητρόπολης ενώ ο Μητροπολίτης Φιλόθεος ξενάγησε τον κ. Μητσοτάκη στο μουσείο της Μητρόπολης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Μητροπολίτη, στην οποία παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος, η υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Φάνης Παπάς και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο διευθυντής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης, ο συντονιστής του γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου, ιερείς κ.α.

Κατά την αποχώρησή του από τη Μητρόπολη, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

