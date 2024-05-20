Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες χθες στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 46χρονος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της Ομάδας Ασφαλείας της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στη διακίνηση ναρκωτικών στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα και των Πατησίων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά από ειδική επιχείρηση σε -2- χώρους ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-4- κιλά και -334- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -5.945- ευρώ και

2- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

