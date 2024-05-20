Το «παρών» σε ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση θα δώσει ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος δέχθηκε την κλήση του από την Κροατία για το Euro 2024.

Η Χρβάτσκα ανακοίνωσε την αποστολή της για το τουρνουά, με το όνομα του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ να βρίσκεται στην ποιοτικότατη 26άδα του Ζλάτκο Ντάλιτς. Άλλωστε, αποτελεί εκ των πλέον ηγετικών μορφών της, με 104 εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα και συμμετοχή σε τρία Euro (2012, 2016 και 2020) και ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα (2014, 2018 και 2022). Επομένως, θα είναι η 7η παρουσία του τελική φάση μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης.

Να σημειωθεί, δε, ότι στην έξτρα λίστα (εννιά παικτών) βρίσκεται και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ.

