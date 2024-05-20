Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 50χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του με πολλαπλές μαχαιριές, στο Μενίδι .

Ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος που απολογήθηκε για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φέρεται ενώπιον της 28ης ανακρίτριας να δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του που φέρεται να ομολόγησε στη δικαστική λειτουργία, όπως έκανε και στους αστυνομικούς. λίγο μετά τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 50χρονος, που είχε καταγγελθεί τουλάχιστον τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία από το θύμα, έστησε καρτέρι θανάτου στην 40χρονη γυναίκα και όταν την είδε, την πλησίασε και άρχισε να χτυπά με το μαχαίρι που είχε μαζί του, αφήνοντάς τη, αιμοφύρτη.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν με το πέρας της απολογίας, προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο.

Πηγή: skai.gr

