Παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο της εταιρείας «Γιαννίτση» στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, απέστειλε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Παρακαλούμε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, κατέστρεψε την Κυριακή 19-5-2024 ολοσχερώς το εργοστάσιο της εταιρείας «Γιαννίτση» στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής του συγκεκριμένου εργοστασίου με τα σχολικά γεύματα που οδήγησαν στο νοσοκομείο μαθητές δημοτικών σχολείων, λόγω μαζικής τροφικής δηλητηρίασης. Και να μας ενημερώσετε σχετικά».

Υπενθυμίζεται πως η εταιρία εμπλέκεται στην υπόθεση με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από σχολικά γεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

