Για τις γυναίκες παντού, εξυμνείται για την ομορφιά και την αυτοπεποίθησή της, ενώ τη ζηλεύουν για την ενέργειά της. Είναι μια νέα μητέρα, με καλλίγραμμη σιλουέτα και λαμπερά μαλλιά. Έτσι, η είδηση ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για δύο εβδομάδες συγκλονίζει, όπως γράφει σε άρθρο της η «Daily Mail».

Μετά τη θλίψη για τον θάνατο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, η ενημέρωση για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους βασιλικούς θαυμαστές. Και μετά ήρθε και το δεύτερο «χτύπημα»… Υπήρξε νέα ανακοίνωση, αλλά αυτή τη φορά για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο να εισαχθεί στο νοσοκομείο για θεραπεία λόγω διογκωμένου προστάτη.

Αν και ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται σε μια ηλικία όπου τέτοια προβλήματα υγείας είναι απολύτως δικαιολογημένα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, η ανησυχία των βασιλικών θαυμαστών εστιάζεται περισσότερο στην Κέιτ Μίντλετον. Είναι μόλις 42 ετών -είχε γενέθλια την περασμένη εβδομάδα- αλλά δεδομένης της γυμνασμένης και καλλίγραμμης σιλουέτας της, την οποία διατηρεί σε εξαιρετική φόρμα τρέχοντας στο Windsor Great Park, θα μπορούσε κάποιος να την κάνει και νεότερη. Ό,τι κάνει, φαίνεται να μην απαιτεί καθόλου προσπάθεια. Είναι η μελλοντική βασίλισσα, που μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον της μοναρχίας, όχι μόνο μέσω των τριών παιδιών της, αλλά και από την ηρεμία και ισορροπία που υπάρχει στον γάμο της με τον Ουίλιαμ. Ίσως το μεγαλύτερο προσόν της να είναι η ακλόνητη σταθερότητά της. Όλοι γνωρίζουν ότι το Παλάτι «τρίζει» από τον πικρόχολο πρίγκιπα Χάρι και τον σκανδαλώδη πρίγκιπα Άντριου.

Και επειδή τόσα πολλά φαίνεται να εξαρτώνται από αυτό το κορίτσι, που τράβηξε για πρώτη φορά το βλέμμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πασαρέλα του Πανεπιστημίου St Andrews πριν από 20 και πλέον χρόνια, οι απροσδόκητες αποκαλύψεις για την ιατρική της κατάσταση ήταν τόσο μπερδεμένες και, πράγματι, ανατρεπτικές.

Η Κέιτ δεν είναι μόνο η «συγκολλητική ουσία» για την οικογένειά της, αλλά και η χαμογελαστή φιγούρα που στηρίζει μια βασιλική οικογένεια στην οποία έχει φέρει μια πολυπόθητη δόση νεωτερικότητας. Σπάνια κάνει το παραμικρό λάθος και έχει μάθει γρήγορα να αποφεύγει τις παγίδες μιας δημόσιας ζωής, όπου η εμφάνιση και η παρουσίαση είναι το παν.

RICHARD KAY: The double blow of King Charles and our future Queen Kate's medical treatment leaves the nation reeling... it sends a shiver down our spines and shows how threadbare royal resources are https://t.co/uZUn33jI3m pic.twitter.com/kgRdoniagM — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 17, 2024

Εκπέμπει ακριβώς το σωστό μείγμα ζεστασιάς και διακριτικότητας, μοιράζεται ελάχιστες στιγμές από τη ζωή ως βασιλική σύζυγος, χωρίς να εκθέτει τον εαυτό της ή την οικογένειά της περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ως μητέρα τριών παιδιών «έσπασε» το καλούπι, απορρίπτοντας τις παραδόσεις του Ουίνδσορ, που απαιτούσαν τα παιδιά της να απομονωθούν σε οικοτροφείο. Ακόμα και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, με όλο τον επαναστατικό της ζήλο, δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό. Και τα κατάφερε όλα αυτά μόνη της… Χάρη στην Κέιτ, τα παιδιά τους απολαμβάνουν την παιδικής τους ηλικία, με δύο γονείς, επίσης, να μοιράζονται τα καθήκοντα τους.

Η είδηση της εισαγωγής της Κέιτ σε κλινική του Λονδίνου και της προτεινόμενης θεραπείας για τον βασιλιά Κάρολο έδειξε, επίσης, πόσο ευάλωτη είναι και η βασιλική οικογένεια. Οι αρρώστιες δεν κάνουν διακρίσεις… Προς το παρόν, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην Κέιτ καθώς αναρρώνει από την εγχείρηση. Το παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το να πει ότι δεν σχετίζεται με καρκίνο, αν και πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να αναρρώσει και ότι είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

Η απουσία της θα γίνει αισθητή παντού, γιατί είναι μια γυναίκα από την οποία εξαρτώνται τόσα πολλά και τόσοι πολλοί!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.