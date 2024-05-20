Τη λαϊκή αγορά της Περαίας Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, συνομίλησε με παραγωγούς, πωλητές και καταναλωτές και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κοινή διαπίστωση όλων είναι πως η ακρίβεια αποτελεί ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα και πιο δυσβάσταχτο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος πιέζεται από την ακρίβεια και οι παραγωγοί το ίδιο. Και η ερώτηση είναι: Πού πάει το χρήμα»; Ο. Στ. Κασσελάκης σημείωσε πως οι παραγωγοί και οι καταναλωτές δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση, επισημαίνοντας πως «η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ολιγοπώλιο στη μέση: στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο ρεύμα», ενώ υπογράμμισε και το ζήτημα της υπερφορολόγησης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε:

«Έχουμε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων που έχει κάθε ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία να την εφαρμόσει. Αντ’ αυτού, επιθυμεί να έχει τον κόσμο εξαρτημένο, να του δίνει pass κι επιστροφές φόρων. Αυτό θα αλλάξει».

Από την περιοδεία του Στ. Κασσελάκη στη λαϊκή της Περαίας δεν έλειψαν οι θερμές και εγκάρδιες στιγμές, όπως η συνομιλία με μια αγωνίστρια της Αριστεράς που τον αγκάλιασε με συγκίνηση και του ζήτησε να τιμήσει τους αγώνες της παράταξης και του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δέχτηκε κέρασμα από μια παραγωγό τυροκομικών προϊόντων, η οποία του είπε: «Κασεράκι για τον Κασσελάκη».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημερώθηκε από τον Σ. Φάμελλο και τους βουλευτές του κόμματος, Ράνια Θρασκιά και Χρήστο Γιαννούλη, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη και το πώς αυτό έχει επιδεινωθεί από τα έργα για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Flyover. Ακολούθως, ο Στ. Κασσελάκης δήλωσε τα εξής:

«Συμπάσχω με την ασφυξία που βιώνουν οι οδηγοί και οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη αδράνειας και έλλειψης συναίνεσης με την τοπική κοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης. Πέντε χρόνια καθυστερήσεις σε μετρό, σε συγκοινωνίες κι έρχεται τώρα ο πρωθυπουργός πάλι να εγκαινιάζει. Οι Θεσσαλονικείς αξίζουν καλύτερη μεταχείριση όχι μόνο ως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, αλλά και ως μία πολιτισμική πρωτεύουσα των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Έτσι θα έπρεπε να βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη και να μπορούσαμε να προσαρμόσουμε την πολιτική μας με τον κατάλληλο σεβασμό στους πολίτες. Άρα πέντε χρόνια αδράνειας, καθυστερήσεων και μετά πάλι εγκαίνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα, είναι απλά εμπαιγμός».

Πηγή: skai.gr

