«Η Ευρώπη που οραματιζόμαστε είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Η Ευρώπη, που με τις πρωτοβουλίες της δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας -κοινωνικής, γεωπολιτικής, εργασιακής, οικονομικής- σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, σε όλους τους πολίτες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νίκολας Σμιτ, συναντήθηκαν σήμερα με εργαζόμενους διανομείς σε ψηφιακές πλατφόρμες ταχυμεταφορών, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Χαίρομαι πολύ σήμερα διότι αυτή η Ευρώπη εικονοποιείται στη νομοθετική πρωτοβουλία, που πήρε ο υποψήφιός μας για την ευρωπαϊκή προεδρία, Νίκολας Σμιτ, ως Ευρωπαίος επίτροπος», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε:

«Μία πρωτοβουλία, η οποία βοήθησε τους ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας, τους ταχυμεταφορείς της Ευρώπης».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με τους διανομείς εργαζόμενους στις πλατφόρμες και για την ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία αποβλέπει στο να αναγνωρίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου ως εργαζόμενοι με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με τους μισθωτούς, με «καλύτερους μισθούς» και με «πλήρη εργασιακά δικαιώματα».

«Αυτή, λοιπόν, η πρωτοβουλία δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των εργαζομένων της Ευρώπης και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της πολιτικής μας οικογένειας, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας: κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους τους πολίτες, για όλους τους εργαζομένους, για καλύτερες μέρες, για πιο δυνατές κοινωνίες, χωρίς ανισότητες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

