Βρετανία: Αρχίζει η πρώτη διεθνής διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) φιλοξενεί από σήμερα η Βρετανία.

Η διήμερη διάσκεψη διοργανώνεται στο Bletchley Park, το αρχηγείο της βρετανικής υπηρεσίας αποκωδικοποίησης μηνυμάτων του εχθρού κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη διάσκεψη θα παραστούν περισσότεροι από 100 ειδικοί του τομέα, επιχειρηματίες που αξιοποιούν την ΤΝ και πολιτικοί. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο κυπριακής καταγωγής επισφαλής της DeepMind που έχει εξαγοραστεί από την Google, Ντέμης Χασάμπης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα εκπροσωπηθεί από την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, ενώ παρόντες θα είναι επίσης η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πιθανώς η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, αλλά και Κινέζος υπουργός με αρμοδιότητα τα θέματα τεχνολογίας.

Ο οικοδεσπότης Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ θέλει να καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο παγκόσμιο κέντρο συζήτησης και πρωτοβουλιών αναφορικά με τις ευκαιρίες και τις απειλές της ΤΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάσκεψη θα επιδιώξει να θέσει τις βάσεις για για ένα παγκόσμιο συμβούλιο επί των κανονισμών που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, στα πρότυπα του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο κ. Σούνακ παραχώρησε την πρώτη μεγάλη ομιλία του για τους κινδύνους από την ΤΝ, παρουσιάζοντας μια σειρά δυστοπικών σεναρίων αν δεν ελεγχθούν οι δυνατότητες των νέων προηγμένων τεχνολογιών.

Την Τετάρτη, πρώτη ημέρα της διάσκεψης, επικεφαλής των εργασιών θα είναι η Υπουργός Τεχνολογίας του ΗΒ Μισέλ Ντόνελαν και την Πέμπτη ο Ρίσι Σούνακ.

Πηγή: skai.gr

