Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάλεσε την Τετάρτη τα μουσουλμανικά κράτη να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τροφίμων προς το Ισραήλ, απαιτώντας τον τερματισμό των βομβαρδισμών της Λωρίδας της Γάζας.
«Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν αμέσως... ο δρόμος των εξαγωγών πετρελαίου και τροφίμων προς το Σιωνιστικό καθεστώς θα πρέπει να σταματήσει», είπε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τη Χαμάς που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, η οποία κυβερνά τη Γάζα, ως αντίποινα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου με 1.400 νεκρούς και 239 ομήρους.
Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμό στη Γάζα και επέβαλε μια πολιορκία του θύλακα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, λέει ότι περισσότεροι από 8.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί.
Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ με κλιμάκωση εάν δεν τερματίσει την επιθετικότητα κατά των Παλαιστινίων, με ομάδες όπως η Χούτι και η Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, να είναι έτοιμοι να δράσουν. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Ναρσάλα πρόκειται να προβεί σε ομιλία στις 3μμ.
