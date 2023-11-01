Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάλεσε την Τετάρτη τα μουσουλμανικά κράτη να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και τροφίμων προς το Ισραήλ, απαιτώντας τον τερματισμό των βομβαρδισμών της Λωρίδας της Γάζας.



«Οι βομβαρδισμοί στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν αμέσως... ο δρόμος των εξαγωγών πετρελαίου και τροφίμων προς το Σιωνιστικό καθεστώς θα πρέπει να σταματήσει», είπε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

, η οποία κυβερνά τη Γάζα,και επέβαλε μια πολιορκία του θύλακα. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς,Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράνεάν δεν τερματίσει την επιθετικότητα κατά των Παλαιστινίων, με ομάδες όπως η Χούτι και η Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στη Μέση Ανατολή, να είναι έτοιμοι να δράσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.