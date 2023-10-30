Ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ανακοινώνει ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων για την ρυθμιστική πλαισίωση της χρησιμοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ανακοίνωσε η αμερικανική προεδρία, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με την αναδυόμενη τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα το οποίο θα θέτει νέους κανόνες ασφαλείας για όλα τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και θα απαιτεί από τους φορείς που τα αναπτύσσουν να μοιράζονται με τις αμερικανικές αρχές τα αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας που θα πραγματοποιούν.

Σκοπός του προεδρικού διατάγματος είναι επίσης η πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με την ανάπτυξη μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης επικίνδυνων βιολογικών προϊόντων και η διασφάλιση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την εξαπάτηση των καταναλωτών.

Η πρωτοβουλία συνιστά «το ευρύτερο σχέδιο δράσης που ανελήφθη ποτέ για την προστασία των Αμερικανών από πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αναμένεται στην Βρετανία όπου θα συμμετάσχει την Τετάρτη και την Πέμπτη στην συνάντηση κορυφής πολιτικών ηγετών, εκπροσώπων του τομέα της Τεχνολογίας και ερευνητών με θέμα την τεχνολογική επανάσταση που φέρνει η AI.

Στην συνάντηση κορυφής, στην οποία θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, θα συζητηθούν οι φόβοι που γεννά η Τεχνητή Νοημοσύνη ως προς τις κυβερνοεπιθέσεις, την παραπληροφόρηση, την απώλεια θέσεων απασχόλησης και τις απάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

