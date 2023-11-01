Λογαριασμός
Οι Χούτι δημοσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο με εκτόξευση πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ισραηλινούς αμάχους εν μέσω των επιθέσεων

Χούτι

Οι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αντάρτες Χούτι δημοσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ την Τρίτη. 

Μερικoί από τους πυραύλους και τα drones αναχαιτίστηκαν από ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ τουλάχιστον ένα αναφέρθηκε ότι προσγειώθηκε στην έρημο της Ιορδανίας.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ισραηλινούς αμάχους εν μέσω των επιθέσεων, καθώς οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) Ντάνιελ Χαγκάρι διεμήνυσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα αυξήσει τον αριθμό των πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «ξέρουν πώς να επιτίθενται στον χρόνο και τον τόπο που θα αποφασίσουμε», μετά τους πυραύλους και τα drones των  Χούτι από την Υεμένη, οι οποίες αναχαιτίστηκαν. 

Τα ισραηλινά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν, μετά από σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη.

