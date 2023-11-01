Οι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αντάρτες Χούτι δημοσίευσαν για πρώτη φορά βίντεο επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ την Τρίτη.



Μερικoί από τους πυραύλους και τα drones αναχαιτίστηκαν από ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ τουλάχιστον ένα αναφέρθηκε ότι προσγειώθηκε στην έρημο της Ιορδανίας.



Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους ισραηλινούς αμάχους εν μέσω των επιθέσεων, καθώς οι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) Ντάνιελ Χαγκάρι διεμήνυσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα αυξήσει τον αριθμό των πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «ξέρουν πώς να επιτίθενται στον χρόνο και τον τόπο που θα αποφασίσουμε», μετά τους πυραύλους και τα drones των Χούτι από την Υεμένη, οι οποίες αναχαιτίστηκαν.

Τα ισραηλινά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν, μετά από σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

Social media reveal the wreckage of a #Houthi #Quds cruise missile in the southern region of #Mudawwara, Ma'an, #Jordan, approximately 1,500 km away from #Yemen. #Houthis have been dropping hints about targeting the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in #Dimona, #Israel pic.twitter.com/y1JifYoUZk — Basha باشا (@BashaReport) October 31, 2023

Πηγή: skai.gr

